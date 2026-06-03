Crime | गुन्हा

Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ

Navi Mumbai Crime: नवी मुंबईत १५ वर्षीय मुलीसोबत धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार केल्याने पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
Navi Mumbai Crime

Navi Mumbai Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : नवीन पनवेल भागात राहणाऱ्या एका तरुणाने १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याने पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पीडित मुलीला तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आला. नेरूळ पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करून हा गुन्हा पुढील तपासासाठी खांदेश्वर पोलिसांकडे वर्ग केला आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
crime
Mumbai
Physical abuse
physical assault in Maharashtra