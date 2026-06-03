Navi Mumbai: प्रेमाच्या जाळ्यात ओढलं, नंतर वारंवार शरीरसंबंध; १५ वर्षीय मुलगी गर्भवती राहताच..., तरुणाच्या कृत्यानं खळबळ

नवी मुंबई : नवीन पनवेल भागात राहणाऱ्या एका तरुणाने १५ वर्षांच्या अल्पवयीन मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून, तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याने पीडित मुलगी गर्भवती राहिल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. पीडित मुलीला तपासणीसाठी रुग्णालयात नेण्यात आल्यानंतर हा प्रकार उघडकीस आला आला. नेरूळ पोलिसांनी या प्रकरणातील आरोपी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करून हा गुन्हा पुढील तपासासाठी खांदेश्वर पोलिसांकडे वर्ग केला आहे..पीडिता व तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणारा आरोपी हे दोघेही नवीन पनवेल भागात शेजारी राहण्यास आहेत. याचाच फायदा उचलत आरोपीने पीडित मुलीसोबत जवळीकता निर्माण केली. एप्रिलमध्ये मुलगी घरामध्ये एकटी असताना, आरोपीने मुलीसोबत बळजबरीने शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. या अत्याचारामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली..Mumbai Electricity: मुंबईत वारंवार वीजपुरवठा खंडित, मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांचा प्रशासनावर संताप; आंदोलनाचा इशारा .दरम्यान, पीडित मुलीच्या पोटात दुखू लागल्यानंतर या मुलीच्या आईने तिला नेरूळ येथील महापालिकेच्या मीनाताई ठाकरे रुग्णालयात उपचारासाठी आणले होते. तपासणीदरम्यान पीडिता गर्भवती असल्याचे उघडकीस आले. त्यानंतर डॉक्टरांनी पीडित मुलीकडे विचारपूस केल्यानंतर शेजारी राहणाऱ्या तरुणाने तिच्यावर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केल्याचे तिने सांगितले..अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचारडहाणू तालुक्यातील हळदपाडा परिसरात आठवर्षीय मुलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी कासा पोलिस ठाण्यात अल्पवयीन विधीसंघर्षित बालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सोमवारी (ता. १) सायंकाळी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास हळदपाडा येथील एका घरात ही घटना घडली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पीडित आठवर्षीय मुलीला तिच्या अल्पवयीन मामाने घरातील एका खोलीत नेऊन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. याप्रकरणी फिर्यादीच्या तक्रारीवरून कासा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. आरोपी अल्पवयीन असल्याने त्याच्याविरुद्ध बाल न्याय कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..Mumbai News: पूरमुक्त मुंबईसाठी महापालिका सज्ज! पंपिंग स्टेशन, पर्जन्यवाहिन्यांवर लक्ष.लग्नाच्या भूलथापातून तरुणीवर अत्याचारलग्नाच्या भूलथापातून दाखवून २५ वर्षीय तरुणीसोबत सातत्याने लैगिंक अत्याचार केल्याची घटना समोर आली आहे. याप्रकरणी एका ३२ वर्षीय तरुणाविरोधात महाड तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. डिसेंबर २०२५ ते १२ मे या कालावधीत अप्पर तुडील येथील पीडित महिलेच्या घराच्या टेरेसवर हा प्रकार घडला. शहाजेब मुसा जुवेल याने पीडितेला लग्न करण्याचे आश्वासन दिले व वारंवार शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. तसेच, घडलेला प्रकार कोणालाही सांगितल्यास ठार मारण्याची धमकी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.