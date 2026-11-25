Kolkata: ऑनलाइन व्हिडीओ गेममधून झालेली मैत्री, त्यानंतर वाढलेले संबंध आणि खोटी ओळख उघड होण्याची भीती… या घटनाक्रमाचा शेवट पश्चिम बंगालमध्ये एका तरुणीच्या हत्येत झाला. दिल्लीतील धरमवीर नावाच्या तरुणाने अंजली शॉ या तरुणीचा गळा आवळून खून केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे..अंजलीला २०२१ पासून क्षयरोगाचा त्रास होता. याच काळात ती PUBG या ऑनलाइन गेमच्या आहारी गेली. गेम खेळताना तिची ‘निक राजपूत’ या नावाने ओळख असलेल्या तरुणाशी मैत्री झाली. पुढे दोघांमध्ये व्हॉट्सॲपवर संवाद आणि व्हिडीओ कॉल सुरू झाले. आरोपीने आपण दिल्लीमध्ये जिम चालवतो आणि व्यावसायिक आहोत, असे तिला सांगितले होते..Pune Bopdev Ghat Accident Breaking : बोपदेव घाटात भरधाव टेम्पोने बसची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चिरडले; ट्रिनिटी कॉलेजच्या ३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू, २ जखमी, चालक ताब्यात!.१० नोव्हेंबर रोजी अंजली घरापासून जवळच असलेल्या बहिणीच्या रिकाम्या फ्लॅटमध्ये गेली. काही वेळाने धरमवीरही तिथे पोहोचला. संध्याकाळी अंजलीचा फोन लागत नसल्याने कुटुंबीयांनी शोध घेतला. फ्लॅटचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश केल्यानंतर तिचा मृतदेह आढळला. तिच्याच ओढणीने गळा आवळून तिची हत्या करण्यात आली होती..पोलिसांच्या तपासात आरोपीचे खरे नाव धरमवीर असल्याचे आणि तो जिमचा मालक नसून दिल्लीतील प्लास्टिक कारखान्यात मजूर म्हणून काम करत असल्याचे समोर आले. अंजलीला आपली खरी ओळख कळू नये, अशी त्याची इच्छा होती. लग्न करून दिल्लीला नेण्यावरून दोघांमध्ये वाद झाल्याचे आरोपीने पोलिसांना सांगितल्याचे समजते..Pune Crime News : पुण्यातील शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालय परिसरात भरदिवसा तरुणावर गोळीबार आणि कोयत्याने वार; मंदार किवळे गंभीर जखमी, दौंड-पाटसदरम्यान दोन संशयित ताब्यात.हत्या केल्यानंतर तो दिल्लीला परतला. पुढे कानपूरला पळून जाण्याच्या प्रयत्नात असताना दिल्लीतील आनंद विहार बस स्थानकावर पोलिसांनी त्याला पकडले. अंजलीच्या वडिलांनी आरोपीने मुलीची फसवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. प्रकरणाचा पुढील तपास पश्चिम बंगाल पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.