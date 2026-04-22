Chhatrapati Sambhajinagar: वाहतूक पोलिसांवर कुख्यात गुन्हेगारांचा धाडस वाढला!;दो महिन्यांत पोलिसांवर सातवी हल्ला घटना, शहरातील सुरक्षा चिंताजनक

छत्रपती संभाजीनगर: पोलिसांना मारहाणीच्या घटना आता सातत्याने घडू लागल्या आहेत. पोलिसांचा वचकच कमी झाल्याने गुन्हेगारांचे धाडस वाढत चालले आहे. 'तू मेरे को जानता नही, मै कौन हूँ, मै तेरे को देख लुंगा', असे धमकावत सोमवारी (ता.२१) एका कुख्यात गुन्हेगाराने वाहतूक पोलिसांशी झटापट केली. .त्याला समजावून सांगणाऱ्या पोलिसांवर गुन्हेगाराने थेट हल्ला चढविला. अरबाज ऊर्फ माया (रा. संजयनगर) असे आरोपीचे नाव आहे. दोघा पोलिस कर्मचाऱ्यांना मारहाण करून दोन्ही आरोपींनी दुचाकीवरून पोबारा केला.दोन महिन्यांत पोलिसांवर हल्ल्याची ही सातवी घटना असून यामध्ये सर्वाधिक पोलिस कर्मचारी हे वाहतूक (ट्राफिक) शाखेचे असल्याचे समोरआले आहे..याप्रकरणी पोलिस अंमलदार चेतन गारदे (३८) यांनी फिर्याद दिली. ते शहर वाहतूक शाखा एक येथे ३ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. ते २० एप्रिलला सकाळी नऊ ते रात्री नऊ दरम्यान दूध डेअरी चौकात कर्तव्यावर होते. तेथे वाहतूक नियमन करत असताना रात्री आठला त्यांना काही दुचाकीस्वारांनी माहिती दिली की, मोंढा नाका उड्डाणपुलाखाली वाहतूक कोंडी झाली आहे..एक दुचाकीस्वार तेथील अंमलदारांसोबत हुज्जत घालत आहे. त्यावरून गारदे यांनी हवालदार शिंदे यांना फोन करून संपर्क साधला. तेव्हा वादावादी सुरू असल्याचे समजले. त्यामुळे गारदे हे तिकडे गेले. तेव्हा संशयित आरोपी अरबाज ऊर्फ माया हा अंमलदार शिंदे आणि गिरी यांच्याशी वाद घालत असल्याचे दिसले..गारदे हे त्याला समजावण्यास गेले असता त्याने थेट कॉलर पकडून शिवीगाळ करीत मारहाण सुरू केली. त्यानंतर धमक्या देत दुचाकीवरून पळून गेला. या प्रकरणी जिन्सी ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास सहायक फौजदार कुतूर करतआहेत.