Chhatrapati Sambhajinagar: पोलीस भरतीची तयारी करणाऱ्या तरुणीवर SRPF पोलिसाचा अत्याचार, लग्नाचं आमिष दाखवत केलं गंभीर कृत्य

छत्रपती संभाजीनगर : पोलिस भरतीची तयारी करणाऱ्या २२ वर्षीय तरुणीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर राज्य राखीव पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यानेच अत्याचार केल्याची घटना उघडकीस आली. .गंभीर बाब म्हणजे आरोपीने पीडितेचे खासगी फोटो व्हायरल करण्याचीही धमकी दिली. तरुणीच्या तक्रारीवरून सिडको पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. नितेश राम चव्हाण (रा. ताबेळा, ता. लोणार, जि. बुलडाणा) असे आरोपीचे नाव आहे..तक्रारीनुसार, आरोपी हा टीव्ही सेंटर येथील सुदर्शननगरात किरायाने राहायचा. मूळची जालन्याची असलेली पीडिताही एन-१२, स्वामी विवेकानंदनगर येथे किरायाने राहायची. दोघेही पोलिस भरतीची तयारी करत असल्याने दोघांत चांगली मैत्री झाली. .२०२४ मध्ये दोघांनी भरती परीक्षा दिली. त्यात आरोपीची राज्य राखीव दल, नागपूर येथे निवड झाली. ऑक्टोबरमध्ये प्रशिक्षण संपल्यानंतर लग्न करण्याचे त्याने आश्वासन दिले. त्यानंतर तरुणीकडे शरीर संबंधाची मागणी करत तिच्या इच्छेविरुद्ध संबंध ठेवले. परिसरातील एका लाॅजवर नेत व तरुणीच्या खोलीवरही अत्याचार केले..ऑक्टोबर २०२४ ते डिसेंबर २०२५ या काळात त्याने अनेकवेळा हे कृत्य केले. याच दरम्यान तिचे खासगी फोटो काढले. ते व्हायरल करण्याची धमकी दिली. तरुणीने लग्नासाठी तगादा लावला असता आरोपीने तिला नकार दिला. या प्रकारानंतर पीडितेने पोलिसांत तक्रार दिली..आरोपीला चिखलीतून अटक गुन्हा दाखल होताच पोलिस उपनिरिक्षक निवृत्ती गायके, कर्मचारी देवा साबळे, नरेश भोंडे यांनी आरोपीचा शोध घेतला. तेव्हा तो नातेवाइकाच्या घरी असल्याची माहिती मिळाली. त्यावरून आरोपीला अंचरवाडी (ता. चिखली, जि. बुलडाणा) येथून ताब्यात घेतले. न्यायालयाने त्याला शनिवारपर्यंत (ता. १६) पोलिस कोठडी सुनावल्याचे उपनिरीक्षक गायके यांनी सांगितले.