IPS अधिकाऱ्याच्या मुलाने केलेली LLB करणाऱ्या मुलीची हत्या; तिच्या घरीच केला रेप, तरीही झालेली त्याची निर्दोष मुक्तता

Delhi Crime News : देशाला हादरवून सोडणाऱ्या प्रियदर्शिनी मट्टू प्रकरणाने न्यायव्यवस्थेपासून ते समाजव्यवस्थेपर्यंत प्रश्नचिन्हे निर्माण केली होती. जवळपास तीन दशकांपूर्वी घडलेल्या या हत्याकांडाची आठवण आजही अनेकांच्या मनात जिवंत आहे. तरुण वकिलीचे शिक्षण घेत असलेल्या प्रियदर्शिनीची निर्घृणपणे हत्या झाल्याने देशभर संतापाची लाट उसळली होती.. प्रियादर्शिनी मट्टू हत्याकांडात आरोपी म्हणून उभा राहिलेला व्यक्ती हा एक प्रभावशाली आयपीएस अधिकारी जे. पी. सिंग (IPS J P Singh) यांचा मुलगा संतोष कुमार सिंग असल्यामुळे या प्रकरणाला सुरुवातीपासूनच जबरदस्त गाजावाजा मिळाला होता. समाजातील सामान्य लोकांच्या मनात "कायद्याच्या नजरेत सगळे समान आहेत का?" हा प्रश्न पुन्हा एकदा उभा राहिला होता..कायद्याचे शिक्षण घेत असलेल्या प्रियदर्शिनी मट्टू या तेजस्वी, हुशार आणि महत्वाकांक्षी तरुणीवर संतोष सिंग अनेक महिने पाठलाग, छळ आणि जबरदस्तीचा प्रयत्न करीत होता. तिने वारंवार याची तक्रार पोलिसांकडे केल्याचेही समोर आले होते. परंतु प्रभावशाली कुटुंबाची पार्श्वभूमी, स्थानिक पोलिसांची निष्क्रियता आणि सुरुवातीच्या तपासातील त्रुटी यामुळे तक्रारींची दखल घेतली गेली नाही आणि शेवटी तिच्या जीवावर बेतले.1996 मध्ये प्रियदर्शिनीची तिच्याच घरामध्ये तिच्यावर बलात्कार करून निर्घृण हत्या झाली होती. सुरुवातीच्या तपासानंतरही पुराव्यांच्या अभावाचा दावा करून आरोपी निर्दोष सोडण्यात आला. हा निर्णय जाहीर होताच देशभर संतापाची लाट उसळली. "न्याय आणि प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये बाजू कोणाची?" हा सवाल राष्ट्रीय चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला..हत्येनंतर चौकशी सुरू झाली, मात्र सुरुवातीच्या तपासातील त्रुटी, विलंब आणि प्रभावशाली व्यक्तींचा दबाव यामुळे प्रकरण वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहिले. समाजाने आणि माध्यमांनी सतत आवाज उठवत न्यायासाठी प्रचंड लढा दिला. हे प्रकरण भारतातील महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आणि न्यायव्यवस्थेतील उशिराचा मुद्दा अधोरेखित करणारे ठरले. या प्रकारात लोवर कोर्टने पुराव्या अभावी आरोपीची निर्दोष मुक्तता केली होती.माध्यमांचा दबाव, जनआंदोलन आणि कुटुंबाचा अखंड लढा यानंतर प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. नव्या पुराव्यांची मांडणी, फॉरेन्सिक तपास आणि आरोपीच्या सततच्या पाठलागाच्या नोंदींवर आधारीत करत अखेर दिल्ली उच्च न्यायालयाने संतोष सिंगला दोषी ठरवत कठोर शिक्षा सुनावली..मृत प्रियाच्या घरच्यांनी केलेल्या अपीलवर मृत्यू दंडाची शिक्षा देण्यात आली. पण 2010 मध्ये या मृत्यू दंडाच्या शिक्षेला आजीवन कारावासच्या शिक्षेत बदलण्यात आले. प्रियादर्शिनीच्या वडिलांनी या निकालावर नाराजी दर्शवली होतीप्रियादर्शिनीच्या इतर कुटुंबाने हा निर्णय " उशिरा मिळालेला न्याय पण अत्यंत आवश्यक आहे " असे म्हणत स्वीकारला. समाजातील अनेकांनीही या निकालाचे स्वागत केले आणि ही शिक्षा भावी अपराध्यांसाठी कडक संदेश देणारी ठरावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली..