IPS अधिकाऱ्याच्या मुलाने केलेली LLB करणाऱ्या मुलीची हत्या; तिच्या घरीच केला रेप, तरीही झालेली त्याची निर्दोष मुक्तता

priyadarshini mattoo case : प्रियांदर्शिनी मट्टू हत्याकांडात आयपीएस अधिकाऱ्याचा मुलगा संतोष सिंग दोषी ठरल्याने देशभरात न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा दृढ झाला. दीर्घ लढाईनंतर मिळालेल्या या निकालाने महिलांच्या सुरक्षिततेबाबतच्या चर्चा अधिक तीव्र झाल्या
IPS officer son santosh kumar singh murdered priyadarshini mattoolaw student DPU

Saisimran Ghashi
Delhi Crime News : देशाला हादरवून सोडणाऱ्या प्रियदर्शिनी मट्टू प्रकरणाने न्यायव्यवस्थेपासून ते समाजव्यवस्थेपर्यंत प्रश्नचिन्हे निर्माण केली होती. जवळपास तीन दशकांपूर्वी घडलेल्या या हत्याकांडाची आठवण आजही अनेकांच्या मनात जिवंत आहे. तरुण वकिलीचे शिक्षण घेत असलेल्या प्रियदर्शिनीची निर्घृणपणे हत्या झाल्याने देशभर संतापाची लाट उसळली होती.

