Chandrapur: शाळेपासूनचं प्रेम, लग्नानंतरही संपर्कात; इतरांशी संबंधाचा संशय, प्रियकरानं विवाहित प्रेयसीला संपवलं

राजुरा: वेकोलिच्या धोपटाळा वसाहतीत एका महिलेच्या हत्येचे गूढ अवघ्या चोवीस तासांत उलगडले. या महिलेचा खून अनैतिक संबंधांच्या कारणातून झाल्याचे निष्पन्न झाले असून, या प्रकरणात तेलंगणातील मंचेरियाल येथून एका आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. त्याला रात्री उशिरा चंद्रपुरात आणण्यात आले. संबंधित महिलेशी त्याचे शालेय जीवनापासून प्रेमसंबंध असल्याचे समोर आले आहे. लग्नानंतरही दोघे एकमेकांच्या संपर्कात होते..शीतल रणधीर कुंभारे (वय ३६, रा. महाकाली कॉलरी, चंद्रपूर) या उन्हाळ्याच्या सुट्टीनिमित्त मुलीसह माहेरी धोपटाळा येथे गेल्या होत्या. दरम्यान, २९ मे रोजी रात्री शीतल कुंभारे व त्यांची मुलगी घरात झोपलेल्या असताना अज्ञात व्यक्तीने धारदार शस्त्राने शीतल यांचा गळा चिरून खून केला. ही घटना रात्री १२ ते सकाळी १० वाजण्याच्या दरम्यान घडल्याचा अंदाज आहे..या प्रकरणी मृत महिलेचे पती रणधीर राजू कुंभारे यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून राजुरा पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासादरम्यान पोलिसांनी शीतल यांच्या भ्रमणध्वनीची छाननी केली. त्यात घटनेच्या दिवशी सातत्याने संपर्कात असलेल्या एका व्यक्तीचा क्रमांक पोलिसांना मिळाला. त्यानंतर पोलिसांचे एक पथक मंचेरियाल येथे रवाना झाले आणि राजेश नामक व्यक्तीला ताब्यात घेतले..चौकशीदरम्यान राजेशने गुन्ह्याची कबुली दिली. शालेय जीवनापासून तो व शीतल एकमेकांना ओळखत होते. त्यांच्यात प्रेमसंबंध निर्माण झाले होते. शीतलच्या लग्नानंतरही ते संपर्कात होते. मात्र, शीतल यांचे इतर काही व्यक्तींशीही संबंध असल्याचा संशय राजेशला होता. यावरून दोघांमध्ये वारंवार वाद होत होते..दरम्यान, शीतल यांनी राजेशकडे पैशांची मागणी केली होती. घटनेच्या दिवशी तिनेच राजेशला धोपटाळा येथे बोलावून घेतले. तेथे पैशांच्या कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. संतापाच्या भरात राजेशने धारदार शस्त्राने शीतल यांचा गळा चिरून खून केला. शीतलचा खून करण्याच्या हेतूनेच तो मंचेरियालहून धोपटाळा येथे आल्याचे तपासात समोर आले आहे. मंचेरियालहून आरोपीला घेऊन पोलिस पथक चंद्रपूरकडे रवाना झाले असून, रात्री उशिरा ते चंद्रपुरात पोहोचणार असल्याची माहिती आहे.