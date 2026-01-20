Crime | गुन्हा

एका खोलीत ५ मृतदेह, सर्वांच्या डोक्यात झाडलेली गोळी; अख्खं कुटुंब संपलं, नेमकं काय घडलं?

Saharanpur Family Murder : घटनास्थळावरून तीन देशी पिस्तूलदेखील जप्त करण्यात आल्या आहेत. अशोक आणि त्यांच्या पत्नीचे मृतदेह जमिनीवर, तर आई आणि दोन्ही मुलांचे मृतदेह सोफ्यावर आढळून आले आहेत.
एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे हा प्रकार घडला. एका खोलीत पती पत्नी, आई आणि दोन मुलांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. अशोक, अंजिता, विद्यावती, कार्तिक आणि देव, अशी मृतकांची नावं आहेत. डोक्यावर गोळी लागल्याने सर्वांचा मृ्त्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे.

