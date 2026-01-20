एका खोलीत ५ मृतदेह, सर्वांच्या डोक्यात झाडलेली गोळी; अख्खं कुटुंब संपलं, नेमकं काय घडलं?

एकाच कुटुंबातील पाच जणांचा संशयास्पद मृत्यू झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. उत्तर प्रदेशातील सहारनपूर येथे हा प्रकार घडला. एका खोलीत पती पत्नी, आई आणि दोन मुलांचे मृतदेह आढळून आले आहेत. अशोक, अंजिता, विद्यावती, कार्तिक आणि देव, अशी मृतकांची नावं आहेत. डोक्यावर गोळी लागल्याने सर्वांचा मृ्त्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. .महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या घरातून तीन देशी पिस्तूलदेखील जप्त करण्यात आल्या आहेत. अशोक आणि त्यांच्या पत्नीचे मृतदेह जमिनीवर, तर आई आणि दोन्ही मुलांचे मृतदेह सोफ्यावर आढळून आले आहेत. अशोकने आधी आई, पत्नी आणि दोन्ही मुलांवर गोळ्या झाडल्या आणि त्यानंतर स्वतःवर गोळी झाडून आत्महत्या केली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे..Yavatmal Crime: न्यायालयाचा निकाल! दीड वर्षाच्या मुलाला मारणाऱ्या बापास जन्मठेप; पाच साक्षीदारांची साक्ष ठरली महत्त्वाची!.याशिवाय कुटुंबावर कर्ज होते का? नोकरीसंबंधी ताणतणाव होता का? कौटुंबिक वाद किंवा मानसिक दबाव होता का? याचाही तपास पोलीस करत आहेत. तसेच बाहेरील व्यक्तीने घरात घुसून पाचही जणांवर गोळीबार केला का? या दृष्टीनेही तपास केला जात असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे. परिसरातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासण्यात येत असून शेजाऱ्यांची चौकशी केली जात आहे..Chandrapur Crime: उत्तर भारतातील तीन पीडितांची काढली किडनी; तपासात उघड, पोलिसांनी नोंदविली साक्ष!.मृतक अशोक हे तहसीलमध्ये कार्यरत होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर त्यांना नोकरी मिळाली होती. त्यांचा मुलगा देव ९वीत, तर कार्तिक १०वीत शिकत होता. शेजाऱ्यांच्या मते, कुटुंब शांत स्वभावाचे होते आणि कोणाशीही वाद नव्हता. या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच त्यांचे घर सील करण्यात आले. सर्व मोबाईल फोन ताब्यात घेण्यात आले असून या प्रकरणाचा सर्व बाजूंनी सखोल तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.