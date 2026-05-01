Chhatrapati Sambhajinagar: आर्थिक वादातून तरुणाचा जीव घेतला ; तीन आरोपींना अटक

छत्रपती संभाजीनगर: आर्थिक वादातून एका २४ वर्षीय तरुणाची हत्या झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. ३०) घडली. गुन्हे शाखेने तिघांना अटक केली. यातील एक रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. .किशोर रावसाहेब हिवाळे असे मृताचे नाव आहे. दत्ता गणपत रोकडे (वय ३८, रा. न्यू मसनतपूर, शहानगर), शुभम बडे (वय १८, रा. एमआयडीसी, चिकलठाणा) आणि कांतिलाल दौलतराव भुईगळ (वय ५५, रा. मसनतपूर, शहानगर) अशी अटकेतील आरोपींची नावे आहेत..रावसाहेब गोपाळराव हिवाळे (वय ५८, रा. मुकुंदनगर, मुकुंदवाडी) यांनी तक्रार दिली. ते मिस्त्री काम करतात. त्यांना एकूण तीन मुले आहेत. लहान मुलगा किशोर हाही आष्टी, परतूर (जि. जालना) येथे मिस्त्री काम करतो. रावसाहेब यांनी आपल्या कामात मदतीसाठी त्याला पंधरा दिवसांपूर्वी बोलावून घेतले होते..गुरुवारी सकाळी तो घराबाहेर पडला. दरम्यान, किशोरला कुणीतरी मारल्याचा त्यांना कॉल आला. घटनास्थळी गेल्यानंतर त्यांनी पोलिस तपासत असलेले सीसीटीव्ही फुटेज पाहून आरोपींची नावे दत्ता, शुभम आणि अन्य एक असल्याचे सांगितले..लाकडाने मारहाण आणि चाकूने वारकिशोर आणि आरोपींमध्ये पैशांवरून वाद झाला होता. मद्यपानासाठी एकत्र बसल्यानंतर वाद उफाळून आला. शुभमने किशोरला मारहाण केली, तर दत्ताने चाकूने वार केला. त्यानंतर दत्ता मसनतपूर येथील घरी गेला. पोलिसांनी त्याला आणि शुभमला तेथून, तर तिसऱ्या आरोपीला मुकुंदवाडीतून ताब्यात घेतले.दत्ता हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून, त्याच्यावर एमआयडीसी, सिडको, मुकुंदवाडी, जवाहरनगर पोलिस ठाण्यांत विविध गुन्हे नोंद आहेत. यात खुनाच्या गुन्ह्याचाही समावेश आहे.