गुगलवर 'फिमेल सर्व्हीस' सर्च करणं पडलं महागात; महिलांनी भेटायला बोलावलं अन्...; धक्कादायक घटना समोर

फिमेल सर्विसच्या नावाखाली तरुणाला फसवण्याचा प्रयत्न झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. गुजरातच्या सुरतमध्ये ही घटना घडली आहे. याप्रकरणी पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून यात दोन महिलांचाही समावेश आहे. या घटनेनंतर चांगलीच खळबळ उडाली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तरुण कतारगाम वेड रोड परिसरात बांधकामस्थळी पर्यवेक्षक म्हणून काम करतो. २६ मार्च रोजी त्याने एका गुगलवर फिमेल सर्व्हीस असं सर्च केलं होतं. त्यावेळी त्याला रमेश पाल याचा दूरध्वनी क्रमांक मिळाला. त्याने संपर्क साधताच आरोपीने त्याला भेटण्यासाठी बोलावले..Crime: धक्कादायक! समलिंगी संबंध ठेवण्यास विद्यार्थिनीचा नकार; आत्यानं रुद्राक्षाच्या माळांनी गळा दाबून संपवलं.अखेर पीडित तरुण सायंकाळी ५ वाजता पालें पॉइंट येथे पोहोचला. काही वेळातच एक महिला तिथे आली. तिने स्वतःचे नाव राजवी असल्याचे सांगितलं. त्यानंतर ती त्याला सूर्यमंजरी अपार्टमेंटमधील २०३ क्रमांकाच्या सदनिकेत घेऊन गेली. तेथे राजवीने त्याच्याकडून १००० रुपये घेतले. त्यानंतर प्रिन्सी नावाची दुसरी तरुणी आली आणि त्या व्यक्तीला दुसऱ्या एका खोलीत घेऊन गेली..याचदरम्यान तीन जण अचानक तिथे आले. त्यापैकी एकाने स्वतःला पोलिस उपनिरीक्षक, दुसऱ्याने लिपिक आणि तिसऱ्याने पोलिस शिपाई असल्याचे सांगितले. आरोपींनी त्या व्यक्तीला घाबरवून त्याच्यावर तरुणीसोबत जबरदस्ती केल्याचा आरोप केला आणि त्याचा व्हिडिओ तयार केल्याचे सांगितले. बदनामी व गुन्हा दाखल करण्याची धमकी देत त्यांनी ५ लाख रुपयांची मागणी केली. सुदैवाने त्याच ठिकाणी खरे पोलीस आले. त्यामुळे तरुणाची सुटका झाली..Mumbai : कारवाईच्या बहाण्याने घरात घुसले, २० लाखांसह १५ तोळे सोन्याची चोरी; चार पोलिसांना अटक.यावेळी पोलिसांनीं दोन महिलांसह पाच जणांना अटक केली असून त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या रॅकेटचा सूत्रधार रमेश पाल अद्याप फरार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. त्याचा शोध सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.