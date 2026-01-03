Crime | गुन्हा

Love Affair Murder : होणाऱ्या पतीची हत्या! संशयाचं भूत डोक्यात शिरलं, ३ वर्षांचे प्रेमसंबंध क्षणात संपले, वाचा नेमकं प्रकरण?

Girlfriend Kills Fiancé After Engagement : काही दिवसांपूर्वीच दोघांचा साखरपुडा झाला होता. अशातच शुक्रवारी तरुणीने गळा आवळून तिच्या होणाऱ्या पतीची हत्या केली. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली. याप्रकरणी तरुणीला अटक करण्यात आली आहे.
Vadodara Love Affair Murder

Shocking love affair murder in Vadodara : प्रेम प्रकरणातून तरुणीने होणाऱ्या पतीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आली आहे. गुजरातच्या ( Gujarat Crime News ) वडोदरा (Vadodara ) येथे ही घटना घडली. याप्रकरणी तरुणीला अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून दोघेही प्रेमसंबंधात ( Love Affair ) होते. तसेच काही दिवसांपूर्वीच त्यांचा साखरपुडाही ( Engagement ) झाला होता. अशातच शुक्रवारी तरुणीने गळा आवळून त्याची हत्या केली. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली.

