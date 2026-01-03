Love Affair Murder : होणाऱ्या पतीची हत्या! संशयाचं भूत डोक्यात शिरलं, ३ वर्षांचे प्रेमसंबंध क्षणात संपले, वाचा नेमकं प्रकरण?

Shocking love affair murder in Vadodara : प्रेम प्रकरणातून तरुणीने होणाऱ्या पतीची हत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आली आहे. गुजरातच्या ( Gujarat Crime News ) वडोदरा (Vadodara ) येथे ही घटना घडली. याप्रकरणी तरुणीला अटक करण्यात आल्याची माहिती आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून दोघेही प्रेमसंबंधात ( Love Affair ) होते. तसेच काही दिवसांपूर्वीच त्यांचा साखरपुडाही ( Engagement ) झाला होता. अशातच शुक्रवारी तरुणीने गळा आवळून त्याची हत्या केली. त्यामुळे चांगलीच खळबळ उडाली..मिळालेल्या माहितीनुसार, छोटा उदयपूर जिल्ह्यातील रोजकुवा गावातील रहिवासी असलेला २३ वर्षीय सचिन गणपतभाई राठवा आणि रेल्वेमध्ये कार्यरत असलेली रेखा सकुभाई राठवा हे गेल्या तीन वर्षांपासून प्रेमसंबंधात होते. दोघांनी साखरपुडा देखील केला होता. रेखा वडोदऱ्यातील प्रतापनगर रेल्वे कॉलनीमध्ये राहत होती. सारखपुड्यानंतर सचिनदेखील तिच्यासोबत राहायला आला होता. दोघे बराच काळ एकत्र राहत होते. यादरम्यान सचिनला रेखाचं दुसऱ्या कोणासोबत संबंध असल्याचा संशय आला. यावरून दोघांमध्ये वाद झाला. यावेळी रेखाने सचिनशी लग्न करण्यास नकार दिला. यानंतर सचिनने आपल्या वडिलांना फोन करून लग्न तोडत असल्याचं सांगितलं. मात्र, जेव्हा सचिनने लग्न मोडण्याची भाषा केली, तेव्हा रेखाने दुपट्ट्याने गळा आवळून सचिनची हत्या केली..Gadchiroli Crime : पळून गेलेल्या बायकोने प्रियकराच्या मदतीने केला पतीचा खून; दुर्घटना दाखवण्याचा डाव फसला; दोन्ही आरोपी अटकेत!.यासंदर्भात बोलताना पोलिसांनी सांगितलं, की ''दोघेही गेल्या तीन वर्षांपासून लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होते. रेखा रेल्वेमध्ये सेलर म्हणून काम करत होती. दोघांची ओळख इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून झाली होती. रेखाने हत्या केल्यानंतर काहीच घडलं नाही, अशा पद्धतीनं वागत होती. तिने सचिनच्या आई-वडिलांनाही तो झोपेतून उठत नसल्याचं सांगितलं.''.दरम्यान, सचिनचे वडील गणपत राठवा म्हणाले, की, “माझा मुलगा वडोदऱ्यात राहत होता. घटनेच्या दिवशी त्याचा फोन आला होता. रेखा लग्नासाठी नकार देत असल्याचं त्याने मला सांगितलं. आम्ही लग्नाच्या तयारीला सुरुवात केली होती. मात्र, नंतर त्याने फोन करून रेखाशी बोलण्यासाठी सांगितलं. मी तिला फोन केला, पण तिने फोन उचलला नाही. त्यानंतर रेखाचा फोन आला आणि तिने सचिन झोपेतून उठत नसल्याचं सांगितलं.”.Honor Killing Case : 40 वर्षाच्या तरुणाचं 19 वर्षाच्या तरुणीवर प्रेम; मुलीच्या घरात कळताच बापानं गाडीतच गळा चिरून केली प्रियकराची हत्या.महत्त्वाचे म्हणजे रेखा गेल्या तीन दिवस पोलिसांची दिशाभूल करत होती. मात्र, शवविच्छेदन अहवाल समोर येताच संपूर्ण प्रकरणाला वेगळं वळण मिळालं. सध्या पोलिसांनी आरोपी तरुणीविरोधात हत्येचा गुन्हा दाखल करत तिला अटक केली आहे. पुढील कारवाई सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.