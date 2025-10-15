शाळेच्या मैदानात तरुणाची गळा चिरून हत्या, छत्रपती संभाजीनगर हादरलं

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शाळेच्या मैदानात तरुणाची गळा चिरून हत्या करण्यात आल्याच्या घटनेनं खळबळ उडालीय. मंगळवारी रात्री साडे दहा वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. जालना रोडवर असलेल्या सेंट फ्रान्सिस शाळेच्या मैदानावर घडलेल्या घटनेनंतर पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा केला असून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सुरेश भगवान उंबरकर वय ३० असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. सुरेश उंबरकर हा कूक म्हणून काम करत होता. जालना रोडवर अपना मार्केटच्या मागे असलेल्या सेंट फ्रान्सिस शाळेच्या मैदानावर रात्रीच्या वेळी लाइट नसल्यानं अंधार असतो. यामुळे या मैदानात रात्रभर मद्यपी आणि नशेखोर बसलेले असतात..IPS अधिकाऱ्यावर अंत्यसंस्कार होण्याआधी त्यांच्यावरच आरोप करत ASIने स्वत:ला संपवलं; पोलीस दलात खळबळ.मंगळवारी रात्री अंधारात काहीतरी गोंधळ सुरू असल्याचं मद्यपींना दिसलं. जेव्हा ते गोंधळ सुरू असलेल्या दिशेने गेले तेव्हा तिथं काही जणांनी एका तरुणाचा गळा चिरल्याचं दिसून आलं. इतरांना पाहून संशयित आरोपी घटनास्थळावरून फरार झाले. तर प्रत्यक्षदर्शींनी पोलिसांना फोन करून या घटनेची माहिती दिली..पोलिसांनी घटनास्थळी जात पंचनामा केला आणि मृतदेह ताब्यात घेतला. मृतदेहाची ओळख पटवल्यानंतर त्याच्या नातेवाईकांना माहिती देण्यात आली. मृताच्या नातेवाईकांनी घटनास्थळी येताच आक्रोश केला..सुरेश हा एका ऑम्लेट सेंटरवर काम करत होता. लग्नानंतर काही वर्षातच त्याचा घटस्फोट झाल्याची माहिती समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री तो कैलासनगर इथं मित्रांसोबत होता. त्यानंतर तो शाळेच्या मैदानात कुणासोबत आला, तिथं त्याचा कुणाशी वाद झाला आणि हत्या का झाली याचा तपास आता पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.