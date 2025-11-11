संस्कृती

11:11 Numerology: 11:11 हा अंक शुभ की अशुभ? जाणून घ्या अंकज्योतिषानुसार 'या' रहस्यमय संयोगाचं खरं महत्व!

Spiritual and Angelic Significance of 11:11: आजचा दिवस ( ११ नोव्हेंबर) अंकज्योतिषानुसार विशेष मानला जातो. काहींना तो इच्छापूर्तीचा दिवस वाटतो, तर काहींनुसार हा राहूच्या प्रभावाचा संकेत आहे. पण खरं रहस्य काय आहे? चला तर जाणून घेऊया ११:११ मागचं गुपित आणि त्याचा २०२५ वरचा प्रभाव
Spiritual and Angelic Significance of 11:11: आज तारीख आहे 11 नोव्हेंबर म्हणजेच 11:11 चा अनोखा संयोग आहे. दरवर्षी हा दिवशी सोशल मीडियावर “Make a wish at 11:11” असा ट्रेंड सुरू होतो. अनेकांना वाटतं की या वेळेला कोणती इच्छा मागितली की ती पूर्ण होते.

