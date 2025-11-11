11:11 Numerology: 11:11 हा अंक शुभ की अशुभ? जाणून घ्या अंकज्योतिषानुसार 'या' रहस्यमय संयोगाचं खरं महत्व!

Spiritual and Angelic Significance of 11:11: आज तारीख आहे 11 नोव्हेंबर म्हणजेच 11:11 चा अनोखा संयोग आहे. दरवर्षी हा दिवशी सोशल मीडियावर “Make a wish at 11:11” असा ट्रेंड सुरू होतो. अनेकांना वाटतं की या वेळेला कोणती इच्छा मागितली की ती पूर्ण होते..काहींसाठी हा दिवशी शुभ मानला जातो, तर काहींच्या मते ११:११ हा रहस्यमय आन थोडासा अशुभ संकेत देणारा असतो. पण खरंच या अंकांमध्ये काही गुपित शक्ती लपलेल्या आहेत का? चला तर जाणून घेऊया अंकज्योतिषाच्या दृष्टीने ११:११ चा अर्थ काय आहे आणि २०२५ च्या ११ नोव्हेंबरला त्याचा नेमका प्रभाव कसा असेल?.TET Latest News: टीईटीच्या निर्णयाने शिक्षकांमध्ये खळबळ; १.६२ लाख नोकऱ्यांवर संकटाचे सावट.अंकशास्त्रानुसार ११:११ चा अर्थ काय आहे?अंकशास्त्रात राहू हा क्रमांक ४ चा अधिपती मानला जातो. राहू हा स्फोट, अपघात, आग आणि गुप्त योजनांसाठी जबाबदार ग्रह आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, तो पापी ग्रह मानला जातो..जर तुम्ही ११:११ या अंकाची बेरीज केली,१+१+१+१ = ४म्हणजेच ११:११ चा योग राहुच्य अंकावर येतो. म्हणून, हा अंक कोणत्याही प्रकारे शुभ मानला जात नाही. याशिवाय, आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे २०२५ मध्ये, ११ नोव्हेंबरचा दिवस राहूच्या प्रभावाखाली असेल.चला तर मग-१+१+१+१+२+०+२+५ = १३१+३ = ४म्हणजेच, जर २०२५ साल आणि तारीख जुळत नसेल तर संख्या (४) तयार होईल. आणि सध्या देशात जे काही घडामोडी घडत आहेत, त्यात राहूचा प्रभाव स्पष्टपणे दिसून येतो. म्हणून, ११:११ चा विचार करून कोणताही धोकादायक किंवा धोकादायक निर्णय घेऊ नका. आज सावधगिरी आणि संयम बाळगणे उचित ठरेल..International Trip: जगभर फिरायचं स्वप्न? या 5 देशांमध्ये कमी पैशात करा ट्रिप प्लॅनिंग!.सध्याच्या काळात राहूचे संक्रमण आणि त्याचा परिणामसध्या राहूचे भ्रमण कुंभ राशीत आहे, जे भारताच्या लग्नात आहे. सध्या राहू दहाव्या घरात भ्रमण करत आहे, जे अनुकूल मानले जात नाही. म्हणून, या काळात विवेक आणि शांततेने बोलणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.