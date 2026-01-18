Weekly Horoscope : 'या' राशींच्या आयुष्यात रोमान्सची ENTRY ! जाणून घ्या तुमचं प्रेमजीवन

Marathi Horoscope Update : येत्या आठवड्यात सुरुवातीच्या काळात मकर राशीत सूर्य आणि शुक्र यांच्या युतीमुळे शुक्रादित्य योग तयार होणार आहे. हा योग प्रेमसंबंधांसाठी उत्तम आहे. त्यामुळे काही राशींना या योगाचा फायदा होणार आहे. हा आठवडा तुम्हाला कसा जाणार जाणून घेऊया. .मेष रास :या आठ्वड्यातची सुरुवात आव्हानात्मक असेल. काही गैरसमज झाले तर संवादातून सोडवा. बोलून प्रश्न सोडवणे फायद्याचे असेल. आठवड्याच्या उत्तरार्धात नातेसंबंध सुधारतील. .वृषभ रास : या आठवड्यात प्रेमसंबंधात चिंतेचं वातावरण असेल. तुमचं मन अस्वस्थ असेल. संयम बाळगणं गरजेचं आहे. अहंकारामुळे वाद होऊ शकता. नाहीतर नात्यात कटुता वाढेल. .मिथुन रास :प्रेमजीवनातील अपेक्षित बदल होण्यास वेळ लागेल. शांतपणे घेतलेले निर्णय चांगले बदल घडवतील. तुमचं मन आनंदी असेल. आठवड्याच्या शेवटी परिस्थिती अनुकूल असेल. तुमचं प्रेम अधिक घट्ट होईल. .कर्क रास :संवाद प्रेमजीवनात महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणेल. तुमचं वैवाहिक जीवन सुखी राहील. तुमच्यातील प्रेम अधिक घट्ट होईल. तुमच्या नात्यातील तणाव वाढेल आणि तुमचा मानसिक त्रास वाढेल. संवादावर लक्ष केंद्रित करा. .सिंह रास : तुमच्या प्रेमसंबंधात सुधारणा होईल. नवीन टप्प्याकडे वाटचाल होईल. एखादी दुःखद बातमी समोर येईल. पण लगेच प्रतिक्रिया न देता विचारपूर्वक निर्णय घ्या. .कन्या रास : प्रेमसंबंधात अडचणी येतील. मन अशांत राहील. एखाद्या मोठ्या व्यक्तीमुळे मन अस्वस्थ असेल. गैरसमज वाढतील. शांत राहून संवाद साधा. .तूळ रास : हा आठवडा आनंदी जाईल. अंतर्मनाचा आवाज ऐकून निर्णय घ्या. तुमच्या अंतर्ज्ञानावर विश्वास ठेवा. .वृश्चिक रास : एखाद्या व्यक्तीच्या बाह्य हस्तक्षेप त्रास देईल. प्रेमजीवन चांगलं राहण्यासाठी तुम्हाला जास्त प्रयत्न करावे लागतील. प्रयत्नांना यश मिळेल. .धनु रास :एखाद्या स्त्रीमुळे प्रेमसंबंधात अडचणी येतील. घाईने घेतलेले निर्णय नुकसानदायक ठरतील. सुख दुःखाचा अनुभव घ्याल. मन शांत ठेवा. संयम ठेवा. .मकर रास :प्रेमजीवन चांगले असेल. आयुष्यात सुख-समृद्धीचे योग येतील. तुमच्या जोडीदारासोबत तुमची समज चांगली असेल. मन आनंदी राहील. एखाद्या मोठ्या व्यक्तीचा आशीर्वाद मिळेल. .कुंभ रास :या आठवड्याच्या सुरुवातीला अधिक व्यावहारिक निर्णय घ्याल. प्रेमजीवनात सुरुवातीला ताळमेळ नसेल पण नंतर संबंध चांगले होतील. एक नवीन विचार प्रेम अधिक घट्ट करेल. .मीन रास :तुमच्या प्रेम जीवनात शांतता असेल. तुमच्या आयुष्यात रोमान्सची एंट्री होईल. लव्ह लाईफमुळे आनंदी असाल. प्रेम अधिक दृढ होईल. .Horoscope 2026 : येत्या फेब्रुवारी महिन्यात बदलणार 'या' 4 राशींचं नशीब ; सूर्य-बुध-शुक्राच्या युतीने होणार पैशांची बरसात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.