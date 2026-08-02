संस्कृती

2 ऑगस्ट 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, संकष्टी चतुर्थी आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

Panchang : 2 ऑगस्ट 2026 चे संपूर्ण शास्त्रशुद्ध पंचांग वाचा. संकष्टी चतुर्थी, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, सर्वार्थसिद्धी योग, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, योग, करण आणि आजचे धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१५

☀️ सूर्यास्त – १९:०५

🌞 चंद्रोदय – २१:३५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०३ ते ०६:१५

⭐ सायं संध्या – १९:०५ ते २०:१७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०५ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १७:२८ ते १९:०५

⭐ यमघंट काळ – १२:४० ते १४:१६

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