2 ऑगस्ट 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, संकष्टी चतुर्थी आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१५☀️ सूर्यास्त – १९:०५🌞 चंद्रोदय – २१:३५⭐ प्रात: संध्या – ०५:०३ ते ०६:१५⭐ सायं संध्या – १९:०५ ते २०:१७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०५ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १७:२८ ते १९:०५⭐ यमघंट काळ – १२:४० ते १४:१६.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:२७ ते ११:०३ 💰💵अमृत मुहूर्त– ११:०३ ते १२:४० 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:३९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५७ ते ११:२३ | १४:१६ ते १६:३१ | १९:०५ ते २०:३४ | २३:३३ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१५ ते ०७:५७ | ११:२३ ते १३:५७ | १६:३१ ते १९:०५ | २०:३४ ते २३:३३🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २१:४० ते २७:५१ | ओहोटी: २७:५१ ते ०३-०८-२०२६ १०:०७ | भरती: ०३-०८-२०२६ १०:०७ ते ०३-०८-२०२६ १६:१३ | ओहोटी: ०३-०८-२०२६ १६:१३ ते ०३-०८-२०२६ २२:१५🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ) २०:०२ नं. गुरु (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २१:३३ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २१:३३ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – चतुर्थी (२१:३३ नं.) पंचमीवार – रविवारनक्षत्र – पूर्वाभाद्रपदा (२०:०२ नं.) उत्तराभाद्रपदायोग – अतिगंड (२०:५९ नं.) सुकर्माकरण – बव (०९:४८ नं.) बालवचंद्र रास – कुंभ (१४:०१ नं. मीन)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – शिवा संकष्टी चतुर्थी (पुणे-चंद्रोदय रा.०९.३५)(दिनद्वये चंद्रोदयव्याप्त्यभावे परैव |), गणेशचंद्रार्घ्यदान, सर्वार्थसिद्धियोग २०.०२ नं.🛑 विशेष👉चातुर्मास हा सनातन धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या काळात कोणती कामे करावीत, कोणती टाळावीत, आहार-विहार, व्रत, पूजा आणि दैनंदिन जीवनातील नियम काय आहेत, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडतात.या व्हिडिओमध्ये आम्ही चातुर्मासातील महत्त्वाचे Do's आणि Don'ts, पारंपरिक नियम आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार पाळावयाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगितल्या आहेत.https://youtube.com/watch?v=nM_YXKSjbtE&si=2BmArDJRgVXOxhgW👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – आदित्य हृदय स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘श्री सूर्याय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – क्षौर, मुळा🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना १४:०१ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना १४:०१ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे