Marathi Folktale : एक होता कावळा, एक होती चिमणी..! तब्बल 2 हजार वर्षे जुनी गोष्ट, यामागे दडलेला रोचक इतिहास नक्की वाचा

Ek Hota Kavla Ni Ek Hoti Chimni Indian Folktale history : कावळा-चिमणीची जादुई गोष्ट माहितीये ना? या गोष्टीला तब्बल 2000 वर्षांच्या सांस्कृतिक वारसा आहे
Saisimran Ghashi
'एक होता कावळा नि एक होती चिमणी' ही केवळ लहान मुलांची करमणूक करणारी कथा नसून, तिला हजार-बाराशे वर्षांचा समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास लाभला आहे. प्रत्येक मराठी घराघरात आजी-आजोबांकडून सांगितली जाणारी ही गोष्ट पिढ्यानपिढ्या आपल्या लोकजीवनाचा अविभाज्य भाग राहिली आहे. आजही ही गोष्ट ऐकताना बालपणीच्या आठवणी ताज्या होतात, मात्र या साध्या वाटणाऱ्या गोष्टीमागे दडलेला रंजक इतिहास अनेकांना ठाऊक नाही.

