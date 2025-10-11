2026 Numerology Prediction : कुणाची होणार फसवणूक तर कुणाला मिळणार यश ! मूलांकानुसार जाणून घ्या नव्या वर्षांचं भविष्य

Marathi Rashi Fal : 2026 हे नवीन वर्ष सुरु व्हायला अवघे दोन महिनेच शिल्लक राहिले आहेत. येणारं नवीन वर्षं अनेक नवीन गोष्टी प्रत्येकाच्या आयुष्यात घेऊन येणार आहे. अंकशास्त्रानुसार येणारं नवीन वर्ष तुम्हाला कसं जाणार आहे जाणून घेऊया. .द पिक्सआऊल टॉकला दिलेल्या मुलाखतीत न्यूमरॉलॉजिस्ट जस्मित कौर यांनी येणाऱ्या वर्षाची भविष्यवाणी केली. 2026 हे वर्षं सूर्याचं आहे त्यामुळे एक नवीन सुरुवात या काळात पाहायला मिळेल असं त्या म्हणाला. अनेक मूलांकाच्या लोकांची लग्न या काळात ठरतील. काहींची नाती तुटतील तर काहीजणांसाठी हे वर्षं फलदायी असेल. जाणून घेऊया वार्षिक भविष्य. .मूलांक 1 :ज्यांचा जन्म 1, 10, 19,28 तारखेला झालाय त्यांचा मूलांक 1 आहे. पुढील वर्षाचा नंबरही 1 आहे, म्हणजे पुढील वर्षं सूर्याचं आहे. त्यामुळे सूर्याचा प्रभाव अधिक असेल. त्यामुळे एकत्र तुमची फसवणूक होईल किंवा तुम्ही कुणाला तरी फसवाल. तुम्हाला एखादं व्यसन लागू शकते. त्यामुळे काळजी घेण्याची गरज आहे. तुमच्या आर्थिक अडचणी दूर होतील. व्यायाम करा. उपाय- फिटनेसकडे लक्ष द्या. ओम श्रीम नमः या मंत्राचा जप करा. .मूलांक 2 : मूलांक 2 चा स्वामी चंद्र आहे. त्यामुळे हे लोक भावनिक असतात. त्यांचे लग्न ठरेल किंवा चांगला जोडीदार मिळेल. लग्नासाठी प्रयत्न करणाऱ्यांना अनेक स्थळ येतील पण तुम्हाला निवड विचारपूर्वक करावी लागेल. निर्णयक्षमतेत थोडे अडथळे येतील. उपाय - मोती हे रत्न धारण करा. .मूलांक 3:मूलांक 3 चा स्वामी गुरु आहे. मूलांक 3 चे लोक प्रयत्न करण्याऐवजी गोष्टी सोडून देतात. वैयक्तिक गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी वैयक्तिक गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. मेहनत करा. संवाद साधा. उपाय - वैयक्तिक नातेसंबंध जपा. सुनहला रत्न वापरा. .मूलांक 4 :मूलांक 4 चा स्वामी राहू आहे. विवाह इच्छुकांचे विवाह होतील. नवीन नातेसंबंध जोडले जातील. नवीन नातेसंबंध जोडताना काळजी घ्या. तुमच्या भावना नीट व्यक्त करा. एखादी गोष्ट अर्ध्यावर सोडू नका.उपाय - ओम नमः शिवाय मंत्राचा जप करा. .मूलांक 5 :मूलांक 5 चा स्वामी बुध आहे. हे लोक लवकर निर्णय घेतात. ते त्यांच्या निर्णयावर ठाम असतात. त्यांना त्यांच्या मनाचं ऐकायचं आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निर्णय नीट विचार करून घ्या. आर्थिक स्थिती चांगली असेल. नाती तोडू नका, टिकवायचा प्रयत्न करा. उपाय - पिरोजा रत्न वापरा. .मूलांक 6 :मूलांक 6 चा स्वामी शुक्र आहे. त्यांना झगमगाट आवडतो. त्यांना संपत्तीची आवड असते. अध्यात्माकडे वळा. कुटूंबाला वेळ द्या. नात्यात समजूतदारपणा ठेवा. उपाय - रोझ क्वॉर्ट्झ हे रत्न वापरा. .मूलांक 7 :मूलांक 7 चा स्वामी केतू आहे. या वर्षी तुमच्या घरातील मोठ्यांचे सल्ले ऐका. लिव्ह इन पेक्षा लग्न करण्यास प्राधान्य द्या. कुटूंबात सामंजस्य टिकवून ठेवा. घरात स्थिरता असेल. उपाय - जामुनिया रत्न वापरा. .मूलांक 8 :मूलांक 8 चा स्वामी शनी आहे. हे लोक हट्टी असतात. तुमच्या भावना व्यक्त करा. विवाहाचे योग आहेत. जास्तीत जास्त संवाद साधण्याचा प्रयत्न करा. नीट विचार करुन सगळ्याबाबत निर्णय घ्या. आर्थिक स्थिती तितकीशी नीट नसेल. उपाय - शांतपणे निर्णय घ्या. .मूलांक 9 :मूलांक 9 चा स्वामी मंगळ आहे. तुम्ही कामात जास्त व्यस्त व्हाल. नातेसंबंधांकडे दुर्लक्ष होईल. आर्थिक स्थिती चांगली असेल. संवाद साधा, मेहनत करा. उपाय - 'सेलेनाइट' किंवा मुनस्टोन रत्न वापरा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.