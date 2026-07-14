२१ दिवसांची 'ती' अजब अट आणि बंद खोली! जगन्नाथ पुरीच्या मूर्ती अपूर्ण राहण्यामागची रंजक कथा जाणून घ्या...

Why Are Jagannath Idols Incomplete?: चार धामांपैकी एक असलेल्या ओडिशामधील जगन्नाथ पुरी मंदिराला 'धरतीचे वैकुंठ' म्हटले जाते. पौराणिक मान्यतेनुसार, भगवान विष्णू जेव्हा चार धामांच्या यात्रेवर जातात, तेव्हा ते बद्रीनाथमध्ये स्नान करतात, द्वारकेत वस्त्र परिधान करतात, रामेश्वरममध्ये विश्राम करतात आणि पुरीमध्ये भोजन करतात. द्वापर युगानंतर भगवान श्रीकृष्ण पुरीमध्ये 'जगन्नाथ' म्हणजेच जगाचे नाथ म्हणून निवास करू लागले. या मंदिरात भगवान जगन्नाथ, त्यांचे मोठे बंधू बलभद्र आणि बहीण सुभद्रा यांच्यासोबत विराजमान आहेत. या मंदिराचा पौराणिक इतिहास आणि येथील मूर्तींच्या निर्मितीची कथा अत्यंत रंजक आहे..राजा इंद्रदयुम्नचे स्वप्नपौराणिक कथेनुसार, मालवा प्रांताचा राजा इंद्रदयुम्न हा भगवान विष्णूचा परम भक्त होता. एकदा विष्णूने त्याला स्वप्नात दर्शन देऊन सांगितले की, नीलांचल पर्वताच्या एका गुफेमध्ये 'नीलमाधव' या रूपातील माझी एक मूर्ती आहे, ती आणून एका भव्य मंदिरात स्थापित कर. राजाच्या आज्ञेवरून विद्यापती नावाच्या ब्राह्मणाने नीलांचल पर्वताचा शोध घेतला. तिथे त्याला समजले की, सबर कबील्याचा मुख्य विश्ववसु हा नीलमाधवाचा गुप्तपणे उपासक आहे. विद्यापतीने चतुरतेने विश्ववसुच्या मुलीशी लग्न केले आणि तिच्या मदतीने गुफेपर्यंत पोहोचून नीलमाधवाची मूर्ती चोरली व राजाकडे आणली. पण,आपल्या भक्ताच्या दुखा:मुळे देव पुन्हा गुफेत परत गेले. त्यांनी राजाला वचन दिले की, जर त्याने एक विशाल मंदिर बांधले, तर ते नक्की परत येतील..Jagannath Puri Rath Yatra 2026: कधी आहे जगन्नाथ पुरी रथयात्रा 2026? जाणून घ्या योग्य तारीख, महत्त्व आणि परंपरा.जेव्हा भगवान विश्वकर्मा यांनी घेतली कारागिराची भूमिकाराजाने भव्य मंदिर उभारले आणि भगवंताला मंदिरात विराजमान होण्याची प्रार्थना केली. तेव्हा आकाशवाणी झाली की, द्वारकेहून समुद्रात तरंगत येत असलेला लाकडाचा मोठा तुकडा घेऊन या आणि त्यापासून मूर्ती बनवा. राजाच्या सेवकांना तो तुकडा सापडला, पण तो इतका जड होता की कोणालाही तो उचलून आणता येईना. शेवटी, नीलमाधवाचे परम भक्त विश्ववसु यांना बोलावण्यात आले आणि त्यांनी तो लाकडाचा ओंडका सहज उचलून मंदिरापर्यंत आणला.यानंतर खरी अडचण निर्माण झाली. अनेक कारागिरांनी प्रयत्न केले, परंतु त्या लाकडाला साधी छन्नी लावणेही कोणाला जमेना. तेव्हा स्वतः देवांचे कारागीर भगवान विश्वकर्मा एका वृद्ध व्यक्तीचे रूप घेऊन आले. त्यांनी मूर्ती बनवण्याची तयारी दाखवली, पण सोबत एक कडक अट ठेवली. ते २१ दिवसांत मूर्ती बनवणार होते आणि हे काम पूर्णपणे बंद खोलीत होणार होते. काम सुरू असताना कोणीही खोलीचा दरवाजा उघडायचा नाही, अशी ती अट होती..राणीची घाई आणि अधुऱ्या मूर्तींचे रहस्यअनेक दिवस खोलीतून आरी आणि हातोड्याचा आवाज येत होता. पण, काही दिवसांनी अचानक आवाज येणे बंद झाले. राजाची राणी गुंडिचा हिला भीती वाटली की वृद्ध कारागीर भुकेने किंवा तहानने मरण पावला असावा. तिच्या आग्रहामुळे, अट मोडून राजाने खोलीचा दरवाजा उघडण्याचा आदेश दिला. दरवाजा उघडताच समोर वृद्ध कारागीर गायब होता आणि तिथे तीन अधुऱ्या मूर्ती पडल्या होत्या. भगवान जगन्नाथ आणि बलभद्र यांचे हात छोटे होते आणि त्यांना पाय नव्हते, तर सुभद्राचे हात-पाय बनवलेलेच नव्हते. राजाला आपल्या चुकीचा पस्तावा झाला, पण ही भगवंताचीच इच्छा मानून त्याने याच अधुऱ्या मूर्तींची मंदिरात स्थापना केली. तेव्हापासून आजतागायत भगवान जगन्नाथ याच रूपात पुजले जातात..मंदिराचा ऐतिहासिक प्रवास,जीर्णोद्धार व परंपराया मंदिराचा सर्वात पहिला ऐतिहासिक पुरावा महाभारताच्या वनपर्वात आढळतो.शंख क्षेत्र: स्कंद पुराणानुसार, पुरी धामची भौगोलिक रचना एका दक्षिणवर्ती शंखासारखी आहे, जी १६ किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेली आहे. या शंखाच्या नाभी स्थळावर भगवान जगन्नाथ विराजमान आहेत.सध्याच्या मंदिराच्या मुख्य संरचनेची पायाभरणी १० व्या शतकात पूर्व गंगा वंशाचे राजे अनंतवर्मन चोडगंग देव यांनी केली होती. १११२ ईस्वीमध्ये उत्कल प्रदेश जिंकल्यानंतर त्यांनी या भव्य मंदिराच्या बांधकामाला गती दिली.अनंतवर्मन यांचे वंशज राजे अनंगभीम देव (तिसरे) यांनी इसवी सन ११७४ मध्ये मंदिराचा मोठा जीर्णोद्धार केला आणि इसवी सन ११९८ मध्ये हे काम पूर्ण झाले. त्यांनी राज्याचा कारभार स्वतःच्या नावावर न करता, आपण जगन्नाथाचे 'राऊत' (सेवक) आहोत असे घोषित करून राज्य देवाला समर्पित केले.परंपरा: आजही या मंदिरात सबर जमातीचे वंशज 'दैतापति' म्हणून ओळखले जातात. ज्येष्ठ पोर्णिमेपासून आषाढ पोर्णिमेपर्यंत जगन्नाथजींचे सर्व विधी हे दैतापति पुजारीच परंपरेनुसार पार पाडतात. राजा अनंगभीम देव यांनीच मंदिराच्या दैनंदिन व्यवस्थापनासाठी आणि विधींसाठी ३६ वेगवेगळ्या सेवाधारी समुदायांची (छत्तीसा नियोग) अधिकृत रचना केली, जी परंपरा आज १५ व्या पिढीनंतरही तशीच सुरू आहे..कलिंग वास्तुकलेचा अद्वितीय नमुनाजगन्नाथ मंदिर हे ओडिशा क्षेत्रातील प्रसिद्ध 'कलिंग वास्तुकला' शैलीचे एक उत्कृष्ट आणि भव्य उदाहरण आहे.भव्य शिखर: मंदिराचे मुख्य शिखर (shikhara) जमिनीपासून तब्बल ५८ मीटर (१९० फूट) उंच आहे. या शिखराची रचना अशी आहे की, दिवसाच्या कोणत्याही वेळी याची सावली जमिनीवर पडत नाही, जे आधुनिक अभियंत्यांसाठीही एक रहस्य आहे.विशाल परिसर: हे संपूर्ण मंदिर संकुल सुमारे १०.७ एकर क्षेत्रात पसरलेले असून, त्याभोवती 'मेघनाद पाचेरी' नावाची एक उंच आणि सुरक्षित तटबंदी (भिंत) बांधलेली आहे.गर्भगृह आणि मुख्य रचना: मंदिराच्या मुख्य रचनेत 'गर्भगृह' (Sanctum Sanctorum) समाविष्ट आहे, जिथे रत्नावेदीवर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र आणि सुभद्रा यांच्या मूर्ती विराजमान आहेत. या मूर्तींची रचना अशी आहे की, दूरवरून येणाऱ्या भक्तांनाही त्या स्पष्ट दिसतात.इतर महत्त्वाच्या वास्तू: मुख्य मंदिराव्यतिरिक्त या संकुलात 'मुक्ती मंडप' (मोक्षाचे स्थान) आणि 'नाट्य मंडप' (धार्मिक नृत्य आणि सादरीकरणासाठीचे सभागृह) यांसारख्या भव्य ऐतिहासिक वास्तू आहेत. तसेच मुख्य मंदिराच्या बाजूला सुमारे ३० छोटी-मोठी मंदिरे आहेत..वारीमध्ये टाळाला इतके महत्व का आहे ?\nएक असे मंदिर जिथे करतात दगडी टाळाची पूजा ! \nजाणून घ्या टाळाची गोष्ट... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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