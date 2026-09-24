संस्कृती

आजचे पंचांग 24 सप्टेंबर 2026! प्रदोषामुळे खास दिवस; वाचा शुभ मुहूर्त आणि राहुकाळ

Panchang : २४ सप्टेंबर २०२६ गुरुवारचे पंचांग! तिथी, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाळ, लाभ-अमृत मुहूर्त, प्रदोषकाळ, दिनविशेष, उपासना, दान आणि चंद्रबळाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
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Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२७

☀️ सूर्यास्त – १८:२५

🌞 चंद्रोदय – १६:५९

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१५ ते ०६:२७

⭐ सायं संध्या – १८:२५ ते १९:३७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३७ ते १६:०१

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२५ ते २०:४९

⭐ निशीथ काळ – ००:०१ ते ००:५०

⭐ राहु काळ – १३:५५ ते १५:२५

⭐ यमघंट काळ – ०६:२७ ते ०७:५६

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