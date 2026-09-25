आजचे पंचांग 25 सप्टेंबर 2026! अनंत चतुर्दशी, गणपती विसर्जन; जाणून घ्या राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२६☀️ सूर्यास्त – १८:२४🌞 चंद्रोदय – १७:३५⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६⭐ सायं संध्या – १८:२४ ते १९:३६⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १६:००⭐ प्रदोषकाळ – १८:२४ ते २०:४८⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४९⭐ राहु काळ – १०:५५ ते १२:२५⭐ यमघंट काळ – १५:२४ ते १६:५४.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:५५ ते ०९:२५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२५ ते १०:५५ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:२४ ते १५:१२⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:१३ ते १०:५५ | १२:२५ ते १३:३६ | १६:५४ ते १७:३६ | २०:४८ ते २३:१३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२६ ते ०७:१३ | १३:३६ ते १६:४८ | १७:३६ ते २०:४८ | २३:१३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १७:३९ ते २३:४४ | ओहोटी: २३:४४ ते २९:५३ | भरती: २९:५३ ते २६-०९-२०२६ १२:०६ | ओहोटी: २६-०९-२०२६ १२:०६ ते २६-०९-२०२६ १८:१५🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात २२:५८ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – २२:५८ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – शरदमास – भाद्रपदपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्दशी (२२:५८ नं.) पौर्णिमावार – शुक्रवारनक्षत्र – शतभिषा (११:०५ नं.) पूर्वाभाद्रपदायोग – शूल (१४:३५ नं.) गण्डकरण – गरज (१०:५६ नं.) वणीजचंद्र रास – कुंभ (२९:३१ नं. मीन)सूर्य रास – कन्यागुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा २२.५८ नं., अनंतचतुर्दशी, सार्वजनिक गणपती विसर्जन, रवियोग ११.०५ प.🛑विशेष -👉अष्टविनायक कधी अस्तित्वात आले? त्यांच्या उत्पत्तीमागे कोणती कथा आहे का? त्यांचा विशिष्ट काळ कोणता? आणि कोणत्या गणपतीच्या उपासनेने कोणती फलप्राप्ती होते याविषयी सविस्तर माहिती सांगणारा व्हिडिओ आम्ही घेऊन आलो आहोत. अवश्य पाहा आणि संग्रही ठेवा.https://youtube.com/watch?v=oG1_hnFIuh8&si=NMIDvMWWJQfL6D2S👉 शुभाशुभ दिवस - २२:५८ प.शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्दशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दुर्गा कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना २९:३१ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.