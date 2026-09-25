संस्कृती

आजचे पंचांग 25 सप्टेंबर 2026! अनंत चतुर्दशी, गणपती विसर्जन; जाणून घ्या राहुकाळ आणि शुभ मुहूर्त

Panchang : २५ सप्टेंबर २०२६ शुक्रवारचे पंचांग. अनंत चतुर्दशी, सार्वजनिक गणपती विसर्जन, तिथी-नक्षत्र, राहुकाळ, लाभ-अमृत मुहूर्त, कार्यसिद्धी वेळा, दिशाशूल आणि चंद्रबळाची संपूर्ण माहिती जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२६

☀️ सूर्यास्त – १८:२४

🌞 चंद्रोदय – १७:३५

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१४ ते ०६:२६

⭐ सायं संध्या – १८:२४ ते १९:३६

⭐ अपराण्हकाळ – १३:३६ ते १६:००

⭐ प्रदोषकाळ – १८:२४ ते २०:४८

⭐ निशीथ काळ – ००:०० ते ००:४९

⭐ राहु काळ – १०:५५ ते १२:२५

⭐ यमघंट काळ – १५:२४ ते १६:५४

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