संस्कृती

30 जुलै 2026 पंचांग: शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि आजचे धार्मिक महत्त्व*

Panchang : 30 जुलै 2026 चे संपूर्ण शास्त्रशुद्ध पंचांग वाचा. सूर्योदय, सूर्यास्त, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, योग, करण आणि आजचे धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
panchang

panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१४

☀️ सूर्यास्त – १९:०६

🌞 चंद्रोदय – १९:५१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४

⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – १४:१६ ते १५:५३

⭐ यमघंट काळ – ०६:१४ ते ०७:५०

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