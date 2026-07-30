30 जुलै 2026 पंचांग: शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, चंद्रबळ आणि आजचे धार्मिक महत्त्व*

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१४☀️ सूर्यास्त – १९:०६🌞 चंद्रोदय – १९:५१⭐ प्रात: संध्या – ०५:०२ ते ०६:१४⭐ सायं संध्या – १९:०६ ते २०:१८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०६ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – १४:१६ ते १५:५३⭐ यमघंट काळ – ०६:१४ ते ०७:५०.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:४० ते १४:१६ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:१६ ते १५:५३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:४०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ११:२२ ते १३:५७ | १६:३१ ते २२:०४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:०५ ते ११:२२ | १३:५७ ते १६:३१ | २२:०४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १९:५५ ते २५:४१ | ओहोटी: २५:४१ ते ३१-०७-२०२६ ०७:३१ | भरती: ३१-०७-२०२६ ०७:३१ ते ३१-०७-२०२६ १४:०३ | ओहोटी: ३१-०७-२०२६ १४:०३ ते ३१-०७-२०२६ २०:३१🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ) १७:४८ नं. भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २१:३३ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – २१:३३ पर्यंत गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – प्रतिपदा (२१:३३ नं.) द्वितीयावार – गुरुवारनक्षत्र – श्रवण (१७:४८ नं.) धनिष्ठायोग – आयुष्मान (२४:०२ नं.) सौभाग्यकरण – बालव (०९:०४ नं.) कौलवचंद्र रास – मकरसूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – सर्वेषाम् पौर्णमासीष्टि:, मृगशीर्षव्रत, धर्मावाप्तिव्रत🛑 विशेष👉चातुर्मास हा सनातन धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या काळात कोणती कामे करावीत, कोणती टाळावीत, आहार-विहार, व्रत, पूजा आणि दैनंदिन जीवनातील नियम काय आहेत, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडतात.या व्हिडिओमध्ये आम्ही चातुर्मासातील महत्त्वाचे Do's आणि Don'ts, पारंपरिक नियम आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार पाळावयाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगितल्या आहेत.https://youtube.com/watch?v=nM_YXKSjbtE&si=2BmArDJRgVXOxhgW👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - प्रतिपदा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – घोरकष्टोद्धरण दत्त स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – कोहळा, अभ्यंगस्नान, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे