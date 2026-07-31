31 जुलै 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, पंचक आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:१५☀️ सूर्यास्त – १९:०५🌞 चंद्रोदय – २०:२६⭐ प्रात: संध्या – ०५:०३ ते ०६:१५⭐ सायं संध्या – १९:०५ ते २०:१७⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१⭐ प्रदोषकाळ – १९:०५ ते २१:१९⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:४०⭐ यमघंट काळ – १५:५२ ते १७:२८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०७:५१ ते ०९:२७ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०९:२७ ते ११:०३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४८ ते १५:३९⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:०६ ते ११:०३ | १२:४० ते १३:५७ | १७:२८ ते १८:१३ | २१:१९ ते २३:३३⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:१५ ते ०७:०६ | १३:५७ ते १७:२२ | १८:१३ ते २१:१९ | २३:३३ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: २०:३१ ते २६:२५ | ओहोटी: २६:२५ ते ०१-०८-२०२६ ०८:२३ | भरती: ०१-०८-२०२६ ०८:२३ ते ०१-०८-२०२६ १४:४७ | ओहोटी: ०१-०८-२०२६ १४:४७ ते ०१-०८-२०२६ २१:०६🌞 ग्रहमुखात आहुती – भौम (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर २२:०३ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – २२:०३ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – आषाढपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – द्वितीया (२२:०३ नं.) तृतीयावार – शुक्रवारनक्षत्र – धनिष्ठा (१९:०२ नं.) शतभिषायोग – सौभाग्य (२३:२५ नं.) शोभनकरण – तैतिल (०९:४९ नं.) गरजचंद्र रास – मकर (०६:३२ नं. कुंभ)सूर्य रास – कर्कगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – अशून्यशयनव्रत(चंद्रोदये द्वितीयायां) (चंद्रोदय रा. ०८.२६), क्षीरसागरे सलक्ष्मीक-मधुसूदनपूजा, चातुर्मास्यद्वितीया, पंचक प्रारंभ ०६.३२🛑 विशेष👉चातुर्मास हा सनातन धर्मातील अत्यंत पवित्र आणि आध्यात्मिक साधनेसाठी महत्त्वाचा काळ मानला जातो. या काळात कोणती कामे करावीत, कोणती टाळावीत, आहार-विहार, व्रत, पूजा आणि दैनंदिन जीवनातील नियम काय आहेत, याबद्दल अनेकांना प्रश्न पडतात.या व्हिडिओमध्ये आम्ही चातुर्मासातील महत्त्वाचे Do's आणि Don'ts, पारंपरिक नियम आणि धार्मिक श्रद्धेनुसार पाळावयाच्या गोष्टी सोप्या भाषेत सांगितल्या आहेत.https://youtube.com/watch?v=nM_YXKSjbtE&si=2BmArDJRgVXOxhgW👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वितीया श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – बडीशोप किंवा शतावरी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘शुं शुक्राय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस चित्रविचित्र रंगाचे वस्त्र, सुवर्ण, रुपें, गंध, तांदूळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – डोरली🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी सातू खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , कर्क , सिंह , वृश्चिक , मकर , मीन — या राशींना ०६:३२ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , सिंह , कन्या , धनु , कुंभ — या राशींना ०६:३२ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे