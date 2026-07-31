संस्कृती

31 जुलै 2026 पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ, पंचक आणि आजचे धार्मिक महत्त्व

Panchang : 31 जुलै 2026 चे संपूर्ण शास्त्रशुद्ध पंचांग वाचा. राहुकाळ, पंचक, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, तिथी, नक्षत्र, योग, करण, सूर्योदय-सूर्यास्त आणि आजचे धार्मिक दिनविशेष जाणून घ्या.
Panchang

Panchang

Sakal

गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:१५

☀️ सूर्यास्त – १९:०५

🌞 चंद्रोदय – २०:२६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०३ ते ०६:१५

⭐ सायं संध्या – १९:०५ ते २०:१७

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५७ ते १६:३१

⭐ प्रदोषकाळ – १९:०५ ते २१:१९

⭐ निशीथ काळ – ००:१७ ते ०१:०२

⭐ राहु काळ – ११:०३ ते १२:४०

⭐ यमघंट काळ – १५:५२ ते १७:२८

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