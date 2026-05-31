Panchang 31 May 2026: पंचांग! पौर्णिमा, स्नानदान योग आणि शुभ मुहूर्त; जाणून घ्या आजचा संपूर्ण दिवस

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:००☀️ सूर्यास्त – १९:०२🌞 चंद्रोदय – १९:२०⭐ प्रात: संध्या – ०४:४८ ते ०६:००⭐ सायं संध्या – १९:०२ ते २०:१४⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:२५⭐ प्रदोषकाळ – १९:०२ ते २१:१३⭐ निशीथ काळ – ००:०९ ते ००:५२⭐ राहु काळ – १७:२४ ते १९:०२⭐ यमघंट काळ – १२:३१ ते १४:०८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०९:१५ ते १०:५३ 💰💵अमृत मुहूर्त– १०:५३ ते १२:३१ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४१ ते १५:३३⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:४४ ते ११:१२ | १४:०८ ते १६:२५ | १९:०२ ते २०:२९ | २३:२५ ते २४:००⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०० ते ०७:४४ | ११:१२ ते १३:४९ | १६:२५ ते १९:०२ | २०:२९ ते २३:२५🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १९:२५ ते ००:५४ पुढील दिवस | ओहोटी: ००:५४ पुढील दिवस ते ०६:२२ पुढील दिवस | भरती: ०६:२२ पुढील दिवस ते १३:२० पुढील दिवस | ओहोटी: १३:२० पुढील दिवस ते २०:१८ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – आकाशात १४:०७ पर्यंत नंतर पाताळी🕉️ शिववास – १४:०७ पर्यंत श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर गौरीसन्निध असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – ग्रीष्ममास – अधिक ज्येष्ठपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – पौर्णिमा (१४:०७ नं.) प्रतिपदावार – रविवारनक्षत्र – अनुराधा (१६:०० नं.) ज्येष्ठायोग – सिद्ध (२९:५६ नं.) साध्यकरण – बव (१४:०७ नं.) बालवचंद्र रास – वृश्चिकसूर्य रास – वृषभगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – स्नानदानासाठी पौर्णिमा, सर्वेषाम् अन्वाधानं, या दिवशी श्राद्धास तिथि नाही✅विशेष👉१ जून २०२६ रोजी देवगुरु बृहस्पती मिथुन राशीतून कर्क राशीत प्रवेश आहेत.याचे परिणाम कोणत्या राशींना सकारात्मक असणार आहेत, हे प्रस्तुत व्हिडिओमार्फत बघणार आहोत.आपापल्या जन्मनक्षत्रानुसार या गुरुपालटाचे फळ आपल्याला कसे मिळणार हे आवर्जून जाणून घ्या.पाहूया पंचांगकर्ते गौरव देशपांडे यांच्याकडून गुरुपालटाचे फळ कोणाला कसे मिळणार?https://youtu.be/F1a9N-OwAWQ?si=XwuSgwIdQTHcHh6I👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - या दिवशी श्राद्धास तिथी नाही👗 आजचे वस्त्र – केशरी🛁 स्नान विशेष – मंजिष्ठ, केशर किंवा रक्तचंदन पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – सूर्यमंडल स्तोत्राचे पठण आणि 'श्री सूर्याय नमः' या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस माणिक, गहूं, तांबडे वस्त्र, गूळ, सुवर्ण, तांबें, रक्तचंदन, कमळ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – मांस, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पश्चिम दिशेस असल्यामुळे पश्चिम दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गाईचे तूप भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कर्क , कन्या , तुळ , वृश्चिक , मकर , कुंभ , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे.