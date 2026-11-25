NEVER KEEP THESE 4 ITEMS ON THE FLOOR, ACCORDING TO VASTU: घराची स्वच्छता राखणं आणि प्रत्येक वस्तू योग्य ठिकाणी ठेवणं केवळ सोयीसाठीच नाही, तर वास्तुशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाचं मानलं जातं. रोजच्या जीवनात आपण अनेकदा घरातील काही महत्त्वाच्या वस्तू थेट जमिनीवर ठेवतो. ही सवय सामान्य असली तरी वास्तुशास्त्रानुसार काही वस्तू थेट जमिनीवर ठेवणं टाळलं पाहिजे. कोणत्या वस्तू आहेत? जाणून घेऊया... .पुजेचं साहित्यसनातन धर्मात पूजेशी संबंधित वस्तूंना पवित्र मानलं जातं. त्यामुळे देवाच्या मूर्ती, शंख, घंटा आणि नैवेद्याचं ताट थेट जमिनीवर ठेवणं टाळलं पाहिजे. तसंच या वस्तू स्वच्छ आणि व्यवस्थित जागी ठेवणं योग्य मानलं जातं..दिवातसंच अनेक वेळा आपण देवघराजवळ, तुळशीजवळ दिवा लावतो. अशावेळी दिवा थेट जमिनीवर ठेवण्याऐवजी स्थिर आणि सुरक्षित आधारावर ठेवावा. तसंच दिव्याखाली एखादा पाट किंवा छोटी प्लेट ठेवावी. .पैसे किंवा पाकीट पैसे किंवा पाकीट कुठेही ठेऊ नये. अनेक वेळा आपण घाईत नोटा, नाणी किंवा पाकीट थेट जमिनीवर ठेवतो. परंतु वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार धनाचा आदर राखला पाहिजे. कपाट किंवा तिजोरीत पैसे ठेवले पाहिजे. .तुळशीचं रोपहिंदू धर्मात तुळशीच्या रोपाला विशेष महत्त्व आहे. अनेक घरांमध्ये तुळशीची पूजा नियमित केली जाते. तसंच वास्तुशास्त्रातील मान्यतेनुसार तुळशीचं रोप स्वच्छ आणि योग्य जागी ठेवणं ही चांगलं मानलं जातं. तुळशीचं कुंड एखाद्या मजबूत स्टँडवर किंवा स्वच्छ चौथऱ्यावर ठेवू शकतात. डिस्क्लेमर: या लेखात दिलेली माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यता आणि उपलब्ध माहितीनुसार आहे. या दाव्यांना कोणताही वैज्ञानिक आधार असल्याची पुष्टी करण्यात आलेली नाही. सकाळ समुह अशा गोष्टींना दुजोरा देत नाही..आताच लग्न झालं, पण 'या' कारणामुळे सोडलं घर; आमिर खानच्या निर्णयाची सर्वत्र चर्चा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.