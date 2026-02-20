Horoscope : आज दोन शक्तिशाली राजयोगांच्या संयोगामुळे 5 राशींचं नशीब फळफळणार; अडचणी दूर अन् लक्ष्मी घरात भरेल पाणी

Marathi Rashi Bhavishya : आज 20 फेब्रुवारीला शुक्रवार आहे. आज शुक्ल पक्षाची तृतीया तिथी असून चंद्र मीन राशीत आहे. उद्याच्या दिवसाची देवता देवी लक्ष्मी आहे. चंद्र आणि मीन राशीत असलेल्या शनीचा संयोग होऊन विषयोग जरी बनत असला तरीही मिथुन राशीत असलेल्या गुरूच्या दृष्टीमुळे त्याचे अशुभ परिणाम होणार नाहीत. उलट चंद्र आणि गुरुची युती होऊन गजकेसरी योग तयार होतोय तर उत्तराभाद्रपद नसख्त्रात सर्वार्थ सिद्धी योग तयार होतोय. .या दोन राजयोगांचा संयोग पाच राशींना शुभ फळ देणार आहे. कोणत्या आहेत या लकी पाच राशी आणि त्यांनी काय उपाय करावेत जाणून घेऊया. .वृषभ रास : आज वृषभ राशीच्या दहाव्या भावात शुक्र भ्रमण करेल. त्यामुळे आजचा दिवस तुम्हाला शुभ जाईल. वरिष्ठांची मदत मिळेल. सरकारी योजनेतून लाभ मिळेल. शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्तींना दिवस उत्तम जाईल. विद्यार्थ्यांना दिवस चांगला जाईल. परीक्षेत चांगली कामगिरी कराल. तब्येत खराब असणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रकृतीत सुधारणा होईल. शेजारच्यांची मदत होईल. उपाय - आज दुर्गा चालीसेचे पठण करा. .सिंह रास : आज सिंह राशीच्या लोकांना दिवस शुभ जाईल. सूर्य सातव्या भावात असल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. नोकरीच्या ठिकाणी चांगले काम करण्याची संधी मिळेल. एखादी नवीन जबाबदारी तुम्हाला मिळेल. राजकारणातील संपर्काचा फायदा होईल. नोकरी शोधणाऱ्यांना यश मिळेल. काही नवीन संपर्क बनतील. कुटूंबात दिवस चांगला जाईल.उपाय - आज आदित्यहृदय स्तोत्राचे पठण करा. .वृश्चिक रास : आजचा दिवस सुखसोयींनी युक्त असा जाईल. तुम्ही उत्साही असाल. तुमच्या निर्णयक्षमतेचा तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी फायदा होईल. एखादे आव्हानात्मक काम उत्तमरीतीने पार पाडाल. कोणत्यातरी मित्राशी भेट होईल. आर्थिक लाभ होईल पण छोटी गुंतवणूक टाळा. उपाय - आज बजरंगबाणाचे पठण करा. .कुंभ रास : आजचा दिवस यशस्वी जाईल. भाग्याची साथ मेहनतीने मिळेल. एखादी जुनी समस्या सुटेल. आर्थिक स्थिती चांगली असेल. घरात एखादी नवीन वस्तू खरेदी कराल. जोडीदाराबरोबर रोमँटिक वेळ घालवाल. आर्थिक लाभ मिळेल. उपाय - श्रीराम रक्षा स्तोत्राचे पठण करा. .मीन रास : उद्याच दिवस उत्तम जाईल. आर्थिक स्थिती मजबूत असेल. मानसिक तणाव दूर होईल. विद्यार्थ्यांचे अभ्यासात मन लागेल. एखादा छोटा प्रवास कराल. भागीदाराकडून सहकार्य मिळेल. उपाय - आज लक्ष्मीस्तोत्र वाचा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.