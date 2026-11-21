Vastu Shastra Evening Rules: वास्तुशास्त्रामध्ये केवळ घरातील दिशांचेच नव्हे, तर दैनंदिन जीवनातील अनेक सवयी आणि नियमांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्यापैकीच एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे सूर्यास्त झाल्यानंतर कोणत्या वस्तू खरेदी कराव्यात आणि कोणत्या टाळाव्यात, हा होय. पारंपरिक वास्तुनुसार काही वस्तू संध्याकाळनंतर घरी आणल्यास आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम होऊ शकतो..सूर्यास्तनंतर टाळायच्या 5 वस्तूतीक्ष्ण धारदार वस्तू: वास्तुशास्त्रानुसार सुई, खिळे, कात्री किंवा तत्सम तीक्ष्ण वस्तू सूर्यास्तनंतर खरेदी करणे टाळावे. अशा वस्तू संध्याकाळी घरी आणल्यास आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळे येऊ शकतात आणि मानसिक तणाव जाणवू शकतो, असे मानले जाते.झाडू: धार्मिक आणि वास्तु दृष्टिकोनातून झाडूला विशेष महत्त्व असून तिचा संबंध देवी लक्ष्मीशी जोडला जातो. धनत्रयोदशीचा अपवाद वगळता इतर वेळी सूर्यास्तनंतर झाडू खरेदी करणे टाळावे. यामुळे आर्थिक समस्या उद्भवू शकतात, अशी समजूत आहे..Vastu Tips: लाकूड, मेटल की दगड? वास्तुनुसार कोणती नेमप्लेट सर्वात शुभ? घराच्या नेमप्लेटमध्ये दडलंय प्रगतीचं रहस्य! .लोखंड आणि लोखंडी सामान: सूर्यास्त झाल्यानंतर लोखंड किंवा लोखंडापासून बनवलेल्या वस्तू खरेदी करणे योग्य मानले जात नाही. लोखंड हे शनीशी संबंधित मानले जाते; रात्रीच्या वेळी शनीची उपासना किंवा मंत्रजप करणे शुभ मानले जात असले, तरी या वेळेत लोखंडी वस्तू घरी आणणे अडचणींना आमंत्रण देऊ शकते, असे सांगितले जाते.मोहरीचे तेल: वास्तुनुसार सूर्यास्तनंतर मोहरीचे तेल खरेदी करून घरी नेणे टाळावे. विशेषतः शनिवारी ही चूक केल्यास शनीशी संबंधित त्रास किंवा अडचणी वाढू शकतात, अशी मान्यता आहे..मीठ: संध्याकाळी सूर्यास्तानंतर मीठ खरेदी करणेही वास्तुनुसार टाळण्यास सांगितले जाते. या काळात मीठ घरी आणल्यास कर्जाचा भार वाढू शकतो, आर्थिक स्थितीवर ताण येऊ शकतो आणि नियोजित कामांमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो, असे मानले जाते.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..Vastu Tips: घराच्या मुख्य दरवाजावर कोणते 'तोरण' लावणे ठरते अत्यंत शुभ?वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या योग्य नियम!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.