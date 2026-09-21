Vastu Tips: लेकीला माहेरहून कधीही देऊ नका 'या' ५ वस्तू; नात्यात निर्माण होईल दुरावा! पाहा काय सांगते वास्तुशास्त्र...

Vastu Shastra: लग्नानंतर मुलगी जेव्हा माहेरी येते, तेव्हा आई-वडील तिच्यावर प्रेमाचा वर्षाव करतात. लेकीच्या आनंदासाठी तिला आवडीच्या वस्तू, कपडे आणि खाद्यपदार्थ भेट म्हणून दिले जातात. पण, वास्तुशास्त्रानुसार प्रेमाने दिलेल्या काही भेटवस्तू मुलीच्या आयुष्यात आणि नात्यांमध्ये नकळत तणाव निर्माण करू शकतात. माहेरहून दिलेल्या काही विशिष्ट वस्तू वास्तुदोष निर्माण करतात आणि त्यामुळे सासर-माहेरच्या संबंधात दुरावा किंवा कटुता येण्याची शक्यता असते. वास्तुशास्त्रानुसार अशा ५ कोणत्या वस्तू आहेत, ज्या विवाहित मुलीला भेट म्हणून देणे टाळले पाहिजे, ते सविस्तर जाणून घेऊया- .धारदार किंवा अणकुचीदार वस्तूवास्तुशास्त्रानुसार विवाहित मुलीला माहेरहून कधीही कात्री, सुरी किंवा इतर कोणत्याही धारदार अन् अणकुचीदार वस्तू भेट म्हणून देऊ नयेत.परिणाम: अशा वस्तू नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करतात. यामुळे देणाऱ्या आणि घेणाऱ्या व्यक्तीच्या नात्यात नकळत मतभेद निर्माण होतात आणि नात्यात दुरावा येतो..Numerology: 'या' मूलांकाच्या मुली सासरी घेऊन येतात अखंड समृद्धी! पाहा कोणत्या मूलांकाची मुलगी सासरसाठी ठरते लक्ष्मी? .शेगडी किंवा ज्वलनशील वस्तूमुलीच्या संसाराला हातभार लावण्यासाठी अनेकदा आई-वडील घरगुती वस्तू देतात. पण, गॅस शेगडी (Gas Stove) किंवा इतर कोणतीही जळणारी/ज्वलनशील वस्तू भेट देणे वास्तुशास्त्रात अयोग्य मानले गेले आहे.परिणाम: आगीशी संबंधित वस्तू भेट दिल्याने मुलीच्या सासरच्या मंडळींमध्ये आणि तिच्या नात्यात वादविवाद किंवा तणाव वाढू शकतो..लोणचेमाहेर म्हंटले की मुलीच्या आवडीचे पदार्थ दिले जातात, ज्यामध्ये लोणच्याचा समावेश आवर्जून असतो. पण, वास्तुशास्त्रानुसार मुलीला माहेरहून लोणचे देणे टाळावे.परिणाम: लोणचे हे आंबट आणि टिकणारा पदार्थ असल्याने वास्तुशास्त्रात याचा संबंध शनीच्या ऊर्जेशी जोडला जातो. भेट म्हणून लोणचे दिल्यास नात्यातील गोडवा कमी होऊन कटुता आणि अंतर निर्माण होते..काट्याचे झाड किंवा रोपआजकाल भेट म्हणून रोपे (Plants) देण्याचा ट्रेंड आहे. पण, मुलीला भेट देताना काटे असलेली झाडे (उदा. कॅक्टस किंवा गुलाबाची काटेरी रोपे) कधीही देऊ नयेत.परिणाम: काट्यांच्या वनस्पतींमुळे घरात नकारात्मक ऊर्जा आणि मानसिक तणाव वाढतो. याऐवजी छान शोभेची किंवा हिरवीगार सुंदर रोपे भेट म्हणून दिली जाऊ शकतात..Vastu Benefits of Shankh: घरात शंख ठेवण्याचे 'हे' आहेत फायदे; वास्तुशास्त्रानुसार जाणून घ्या शंखाचा योग्य प्रकार अन् दिशा! .काळ्या रंगाचे कपडेकाळा रंग कितीही आवडता किंवा ट्रेंडी असला, तरी विवाहित मुलीला माहेरहून काळ्या रंगाचे कपडे किंवा वस्तू भेट म्हणून देणे अशुभ मानले जाते.परिणाम: काळा रंग नकारात्मक ऊर्जा वेगाने आकर्षित करतो. यामुळे नात्यात दुरावा येणे, कौटुंबिक शांतता भंग होणे किंवा शुभ कार्यात अडथळे निर्माण होण्याची शक्यता असते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.