Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात 'या' 5 गोष्टी दान केल्याने भाग्य होईल जागृत अन् पूर्वज होतील प्रसन्न

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष हा पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी आणि त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी अत्यंत शुभ काळ आहे. या काळात लोक त्यांच्या मृत्युतारखेनुसार त्यांच्या पूर्वजांसाठी श्राद्ध करतात. पितृपक्षात पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि तर्पण केल्याने समस्या दूर होतात. असं म्हटलं जातं की देवता देखील पूर्वजांना आनंदी असतानाच आशीर्वाद देतात. म्हणूनच, पितृपक्षात पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी श्राद्ध विधी केले जातात. हिंदू कॅलेंडरनुसार यंदा पितृपक्ष 7 सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. असं म्हटलं जातं की पितृपक्षात काही वस्तू दान केल्याने पूर्वजांचे विशेष आशीर्वाद मिळू शकतात. पितृपक्षात कोणत्या पाच गोष्टी दान करणे शुभ आणि शुभ आहे ते जाणून घेऊया..अन्नदानपितृपक्षात अन्नदान करण्याचे महत्त्व सांगितले आहे. शास्त्रांनुसार अन्नदान केल्याने पितर संतुष्ट होतात आणि कुटुंबात कधीही अन्नाची कमतरता भासत नाही. हे दान भुकेल्या आणि गरजू लोकांना करावे. म्हणून पितृपक्षात अन्नदान करण्याचे लक्षात ठेवा..पाणी आणि तांब्याच्या भांड्यांचे दानपाणी हे जीवनाचा आधार आहे. यामुळे त्याचे दान करण्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. पितृपक्षात पाण्याने भरलेले तांब्याचे भांडे दान करण्याची परंपरा आहे. असं मानलं जातं की यामुळे पूर्वजांच्या आत्म्याला शांती मिळते आणि कुटुंबात पाणी आणि पैशाची कमतरता राहत नाही..Pitru Paksha 2025: यंदा 6 कि 7 सप्टेंबर यंदा पितृपक्ष कधी? एका क्लिकवर सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घ्या.कपड्यांचे दानशास्त्रांनुसार पितृपक्षात नवीन कपडे दान करणे हे पूर्वजांच्या समाधानासाठी शुभ मानलं जातं. पांढरे कपडे किंवा धोतर-कुर्ता दान केल्याने पूर्वज प्रसन्न होतात. हे दान ब्राह्मण, साधू किंवा गरजूंना द्यावे..तीळ आणि तूप दानपितृदोष दूर करण्यासाठी तीळ आणि तूपाचे दान अत्यंत प्रभावी मानलं जातं. श्राद्ध कर्मात तीळाचे विशेष महत्त्व आहे, कारण ते पूर्वजांना संतुष्ट करते. तूपाचे दान केल्याने भक्ताच्या जीवनात समृद्धी आणि सौभाग्य येते..धान्य आणि गुळपितृपक्षात धान्य आणि गुळाचे दान करणं देखील शुभ मानलं जातं. या दानामुळे भक्ताच्या जीवनात अन्न आणि संपत्ती वाढते आणि कुटुंबात सुख-शांती टिकून राहते. पूर्वजांचे विशेष आशीर्वाद मिळविण्यासाठी देखील हे उपयुक्त ठरतं..पितृपक्षात कोणत्या गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते? उत्तर: तीळ, गूळ, वस्त्र, अन्न आणि पाणी यांचे दान पितरांना प्रसन्न करते आणि शुभ फल देते..पितृपक्षात दान करताना कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात?उत्तर: लोखंडी भांडी, लसूण, कांदा, मांस आणि मद्य यांचा उपयोग किंवा दान टाळावे. .उत्तर: लोखंडी भांडी, लसूण, कांदा, मांस आणि मद्य यांचा उपयोग किंवा दान टाळावे.पितृपक्षात पशु-पक्ष्यांना अन्न देण्याचे महत्त्व काय आहे? उत्तर: पशु-पक्ष्यांना अन्न देणे पितरांचे स्वरूप मानले जाते, ज्यामुळे त्यांचा आशीर्वाद मिळतो..पितृपक्षात दान केल्याने कोणते फायदे होतात?उत्तर: दान केल्याने पितृदोष दूर होतो, पूर्वज प्रसन्न होतात आणि कुटुंबाला समृद्धी मिळते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.