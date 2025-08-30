संस्कृती

Pitru Paksha 2025: पितृपक्षात 'या' 5 गोष्टी दान केल्याने भाग्य होईल जागृत अन् पूर्वज होतील प्रसन्न

Best donations for Pitru Paksha 2025: पूर्वजांच्या श्राद्ध कर्मांव्यतिरिक्त, पितृपक्षात दानाचेही विशेष महत्त्व आहे. अशावेळी श्राद्ध पक्षात कोणत्या 5 गोष्टी दान करणे शुभ राहील ते जाणून घेऊया.
पुजा बोनकिले
Updated on

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष हा पूर्वजांच्या आत्म्याच्या शांतीसाठी आणि त्यांना संतुष्ट करण्यासाठी अत्यंत शुभ काळ आहे. या काळात लोक त्यांच्या मृत्युतारखेनुसार त्यांच्या पूर्वजांसाठी श्राद्ध करतात. पितृपक्षात पूर्वजांसाठी श्राद्ध आणि तर्पण केल्याने समस्या दूर होतात. असं म्हटलं जातं की देवता देखील पूर्वजांना आनंदी असतानाच आशीर्वाद देतात. म्हणूनच, पितृपक्षात पूर्वजांना प्रसन्न करण्यासाठी श्राद्ध विधी केले जातात. हिंदू कॅलेंडरनुसार यंदा पितृपक्ष 7 सप्टेंबरपासून सुरू होईल आणि 21 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. असं म्हटलं जातं की पितृपक्षात काही वस्तू दान केल्याने पूर्वजांचे विशेष आशीर्वाद मिळू शकतात. पितृपक्षात कोणत्या पाच गोष्टी दान करणे शुभ आणि शुभ आहे ते जाणून घेऊया.

