Benefits of Temple Donations: मंदिरात जाताना अनेक जण देवाच्या चरणी फुले, नारळ किंवा पैसे अर्पण करतात. पण काही वस्तूंचे दान करणेही धार्मिकदृष्ट्या शुभ मानले जाते. विशेष म्हणजे, कोणताही गाजावाजा न करता आणि कोणालाही न सांगता केलेल्या दानाला विशेष महत्त्व दिले जाते. पारंपरिक मान्यतेनुसार, मंदिरात 'या' ६ वस्तू गुपचूप दान केल्याने आयुष्यात सुख-समृद्धी, शांती आणि स्थैर्य येते. कोणत्या आहेत या वस्तू आणि त्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घेऊया..कापूर दान कराकापूर जळल्यानंतर त्याची राख शिल्लक राहत नाही. त्यामुळे धार्मिक विधींमध्ये कापराला विशेष महत्त्व आहे. मंदिरात कापूर दान केल्याने मनातील नकारात्मक विचार, भीती आणि चिंता दूर होतात, अशी पारंपरिक मान्यता आहे. यामुळे मन शांत राहण्यास आणि सकारात्मक विचार करण्यास मदत होते, असे मानले जाते..आसन दान करापूजा किंवा ध्यान करण्यासाठी आसनाचा वापर केला जातो. मंदिरात आसन दान करणे शुभ मानले जाते. यामुळे आयुष्यात स्थिरता येते आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारते, अशी धार्मिक मान्यता आहे. अचानक येणाऱ्या अडचणी कमी होऊन जीवनात स्थैर्य निर्माण व्हावे, या भावनेतून अनेक जण आसन दान करतात.आगपेटी दान कराआगपेटीतील काडीच्या साहाय्याने दिवा किंवा धूप पेटवला जातो. त्यामुळे आगपेटीला नवीन सुरुवात आणि अडथळे दूर करण्याचे प्रतीक मानले जाते. मंदिरात आगपेटी दान केल्याने रखडलेली कामे पूर्ण होतात, कर्जातून मुक्त होण्याचा मार्ग मिळतो आणि आयुष्यातील अडचणी दूर होतात, अशी पारंपरिक समजूत आहे..छत्री दान कराछत्री ऊन आणि पावसापासून आपले संरक्षण करते. त्यामुळे मंदिरात छत्री दान करणे हे संरक्षणाचे प्रतीक मानले जाते. आयुष्यातील कठीण काळात देवाचे आशीर्वाद मिळावेत आणि संकटांपासून रक्षण व्हावे, या भावनेतून छत्री दान केली जाते. नवीन प्रवास सुरू करताना किंवा आयुष्यात बदल होत असताना असे दान करणे शुभ मानले जाते.दिवा दान करादिवा हा प्रकाश, सकारात्मकता आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे. मंदिरात दिवा दान केल्याने घरात सुख-शांती नांदते आणि कुटुंबात आनंद टिकून राहतो, अशी धार्मिक मान्यता आहे. तसेच कुटुंबाची भरभराट व्हावी, वंशवृद्धी व्हावी आणि नात्यांमध्ये प्रेम टिकून राहावे, यासाठी दिवा दान करणे शुभ मानले जाते..अन्नदान कराभारतीय संस्कृतीत अन्नदानाला सर्वश्रेष्ठ दानांपैकी एक मानले जाते. मंदिरात धान्य, अन्न किंवा गरजू व्यक्तींना जेवण दान केल्याने पुण्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे. अन्नदानामुळे मनाला समाधान मिळते आणि इतरांच्या भुकेची गरज भागवता येते. कोणतीही अपेक्षा न ठेवता केलेले अन्नदान मनःशांती आणि समाधान देणारे मानले जाते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.