HOROSCOPE: वयाची 50 ओलांडली तरी दिसतात तरुण! ‘या’ 6 राशींच्या लोकांचं व्यक्तिमत्त्व आणि आत्मविश्वास असतो जबरदस्त; तुमची रास कोणती?

HOROSCOPE: ज्योतिषशास्त्रानुसार काही राशींचे लोक वाढत्या वयातही खूप उत्साही आणि तरुण दिसतात. वय वाढलं तरी त्यांचा उत्साह कमी होत नाही. त्यांचं व्यक्तिमत्त्व, बोलण्याची पद्धत आणि आत्मविश्वास यामुळे ते नेहमीच लक्ष वेधून घेतात.हे लोक स्वतःला व्यस्त ठेवतात, नवीन गोष्टी शिकत राहतात आणि आयुष्याकडे सकारात्मकपणे पाहतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे वयाची ५० ओलांडल्यानंतरही त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात तरुणपणा दिसून येतो. चला तर मग जाणून घेऊया, अशा कोणत्या ६ राशी आहेत..मेष रासमेष राशीचे लोक खूप उत्साही असतात. त्यांच्यात सतत काहीतरी नवीन करण्याची इच्छा असते. या राशीचा स्वामी मंगळ असल्यामुळे त्यांच्यात ऊर्जा आणि जिद्द जास्त असते, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. वय वाढलं तरी हे लोक स्वतःला एका जागी बसवून ठेवत नाहीत. काम असो किंवा एखादा छंद, ते स्वतःला सतत व्यस्त ठेवतात. त्यामुळे त्यांच्यातला उत्साह वयाच्या ५० नंतरही कायम राहतो..LONG LIFE HOROSCOPE: या’ 6 राशींच्या लोकांना मिळतं दीर्घायुष्याचं वरदान? 100 वर्षांनंतरही राहतात निरोगी, ज्योतिषशास्त्रात काय आहे कारण?.मिथुन रासमिथुन राशीचे लोक मनाने खूप तरुण असतात. त्यांना नवीन गोष्टी शिकायला, लोकांशी बोलायला आणि वेगवेगळ्या विषयांमध्ये रस घ्यायला आवडतो. या राशीचा स्वामी बुध आहे. त्यामुळे बुद्धी आणि संवादकौशल्य चांगलं असतं, असं मानलं जातं. सतत काहीतरी नवीन शिकत राहण्याची आणि हसतमुख राहण्याची सवय असल्यामुळे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळाच तरुणपणा दिसतो..सिंह राससिंह राशीचे लोक आत्मविश्वासासाठी ओळखले जातात. त्यांना स्वतःला कसं सादर करायचं हे चांगलं माहीत असतं. या राशीचा स्वामी सूर्य असल्यामुळे त्यांच्यात नेतृत्वगुण आणि आत्मविश्वास जास्त असतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. वय वाढलं तरी त्यांचा रुबाब कमी होत नाही. उलट अनुभव वाढत गेल्यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढतो. त्यामुळे ५० नंतरही त्यांचं व्यक्तिमत्त्व उठून दिसतं..तूळ रासतूळ राशीच्या लोकांना स्वतःच्या लूककडे आणि राहणीमानाकडे लक्ष द्यायला आवडतं. या राशीचा स्वामी शुक्र असून त्याचा संबंध सौंदर्य आणि आकर्षणाशी जोडला जातो. हे लोक खाणं-पिणं, फिटनेस आणि स्वतःची काळजी घेण्याकडे लक्ष देतात, असं मानलं जातं. त्यामुळे वाढत्या वयातही ते स्वतःला नीट मेंटेन ठेवतात. त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वात एक वेगळाच आकर्षण असतं..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीचे लोक दिसायला शांत असले तरी त्यांच्यात खूप जिद्द असते. एखादी अडचण आली तरी ते सहज हार मानत नाहीत. त्यांची इच्छाशक्ती आणि आत्मविश्वास चांगला असतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे वय वाढलं तरी त्यांचा आत्मविश्वास कमी होत नाही. उलट अनुभवामुळे त्यांचं व्यक्तिमत्त्व आणखी खुलत जातं..धनु रासधनु राशीचे लोक स्वभावाने आनंदी आणि उत्साही असतात. त्यांना फिरायला, नवीन ठिकाणं पाहायला आणि नवीन अनुभव घ्यायला आवडतं. या राशीचा स्वामी गुरु आहे. त्यामुळे हे लोक आशावादी असतात, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. छोट्या-छोट्या गोष्टींचा जास्त ताण न घेता आयुष्याचा आनंद घेण्याचा त्यांचा स्वभाव असतो. त्यामुळे वय वाढलं तरी त्यांच्यातला उत्साह कायम राहतो..Lucky Zodiac Signs: “वयाच्या ३० नंतर अचानक बदलतं ‘या’ ५ राशींच्या लोकांचं नशीब; पैसा, करिअर आणि सुख-समृद्धीमध्ये होते मोठी वाढ”.तुमची रास यामध्ये आहे का?मेष, मिथुन, सिंह, तूळ, वृश्चिक आणि धनु या राशींच्या लोकांमध्ये तरुणपणा, उत्साह आणि आत्मविश्वास जास्त असतो, असं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्यामुळे वयाची ५० ओलांडल्यानंतरही हे लोक स्वतःला तरुण आणि ॲक्टिव्ह ठेवतात.( वरील माहिती सामान्य माहितीवर आधारित आहे. सकाळ माध्यम समुह याची पुष्टी करत नाही. अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांशी संपर्क साधावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.