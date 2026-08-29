Luck Zodiac Signs: फक्त ४ दिवस थांबा! शुक्राच्या गोचराने ‘या’ ७ राशींचं नशीब उघडणार; पैसा, प्रेम अन् करिअरमध्ये होणार मोठा फायदा

Money Luck Zodiac Signs: फक्त ४ दिवस थांबा! ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह २ सप्टेंबर २०२६ रोजी तूळ राशीत प्रवेश करणार आहे. शुक्राला सुख, समृद्धी, पैसा, प्रेम आणि वैभवाचा कारक मानलं जातं. शुक्राचं हे गोचर ६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत राहणार आहे. त्यामुळे या काळात काही राशींच्या लोकांना नोकरी, व्यवसाय, पैसा आणि प्रेमाच्या बाबतीत चांगले बदल पाहायला मिळू शकतात. चला, शुक्राच्या गोचराचा फायदा होऊ शकणाऱ्या या ७ राशी कोणत्या आहेत ते जाणून घेऊया..पहिली राशीया यादीतील पहिली राशी आहे मेष. मेष राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी नवीन जबाबदाऱ्या मिळू शकतात. नोकरीत पदोन्नतीची संधीही मिळण्याची शक्यता आहे. उत्पन्नाचे नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात आणि आर्थिक अडचणी कमी होऊ शकतात. प्रेमाच्या बाबतीतही हा काळ चांगला राहील. जोडीदारासोबतचे नाते अधिक घट्ट होण्याची शक्यता आहे..Shani Dev: शनीचा वरदहस्त ‘या’ ३ राशींवर! अचानक आर्थिक फायदा होण्याची शक्यता; नोकरी-व्यवसायात मिळणार मोठं यश.दुसरी राशीदुसरी राशी आहे मिथुन. मिथुन राशीच्या लोकांची रखडलेली कामं वेगाने पूर्ण होऊ शकतात. भागीदारीत व्यवसाय करणाऱ्यांना चांगला फायदा होण्याची शक्यता आहे. अचानक धनलाभ होऊ शकतो किंवा जुन्या गुंतवणुकीतून फायदा मिळू शकतो. अविवाहित लोकांसाठी लग्नाचे चांगले प्रस्ताव येण्याची शक्यता आहे..तिसरी राशीया यादीतील तिसरी राशी आहे कर्क. कर्क राशीच्या लोकांना नोकरीत वरिष्ठांची साथ मिळेल आणि त्यांच्या कामाचं कौतुक होऊ शकतं. नोकरीच्या शोधात असणाऱ्यांना चांगली संधी मिळण्याची शक्यता आहे. सुख-सुविधांवर खर्च होईल, पण त्याचबरोबर पैशांची बचतही होऊ शकते. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवण्याची संधी मिळेल..चौथी राशीचौथी राशी आहे सिंह. या काळात सिंह राशीच्या लोकांचा आत्मविश्वास वाढू शकतो. कला, माध्यम, फॅशन किंवा क्रिएटिव्ह क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना विशेष फायदा होण्याची शक्यता आहे. समाजात मान-सन्मान वाढेल आणि आर्थिक स्थितीही मजबूत होऊ शकते. नात्यांमध्ये काही वाद असतील तर ते दूर होऊन पुन्हा गोडवा निर्माण होऊ शकतो..पाचवी राशीया यादीतील पाचवी राशी आहे कन्या. कन्या राशीच्या लोकांसाठी नोकरी बदलण्याचा विचार असेल तर चांगली संधी मिळू शकते. व्यवसायात नवीन करार किंवा काम मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक दिवसांपासून असलेली आर्थिक अडचण कमी होऊन पैशांची आवक वाढू शकते. जोडीदारासोबतचे नातेही अधिक मजबूत होण्याची शक्यता आहे..सहावी राशीसहावी राशी आहे वृश्चिक. वृश्चिक राशीच्या लोकांना नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने परदेश प्रवासाची संधी मिळू शकते. नवीन प्रोजेक्टमध्ये यश मिळण्याची शक्यता आहे. सुख-सुविधांवर खर्च वाढला तरी पैशांची आवक चांगली राहू शकते. जोडीदाराकडून महत्त्वाच्या कामांमध्ये चांगली साथ मिळेल..सातवी राशीया यादीतील सातवी राशी आहे धनु. धनु राशीच्या लोकांसाठी व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी हा काळ चांगला ठरू शकतो. घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीतून अचानक आर्थिक फायदा मिळू शकतो. नवविवाहित जोडप्यांसाठीही हा काळ आनंदाचा ठरू शकतो..Weekly Rashi Bhavishya Horoscope News in Marathi : कसा असेल तुमचा आठवडा..? ग्रहमान : २२ ऑगस्ट २०२६ ते २८ ऑगस्ट २०२६ - मराठी राशी भविष्य.म्हणूनच मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक आणि धनु या ७ राशींच्या लोकांसाठी शुक्राचं हे गोचर शुभ ठरण्याची शक्यता आहे. पैसा, करिअर आणि प्रेमाच्या बाबतीत चांगले बदल घडू शकतात. मात्र, ज्योतिषीय अंदाज हे श्रद्धेवर आधारित असतात; प्रत्यक्ष आयुष्यातील परिणाम व्यक्तीच्या कुंडलीनुसार वेगळे असू शकतात.ही माहिती वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतांवर आधारित आहे. या दाव्यांना वैज्ञानिकदृष्ट्या ठोस आधार असल्याचे सिद्ध झालेले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.