Abhyanga Snana: अभ्यंग स्नानाची खरी पद्धत माहित आहे का? स्कंदपुराणात सांगितलेले आहेत त्यामागचे आरोग्यदायी रहस्य!

Traditional Way of Doing Abhyanga Snana: दिव्यांचा सण म्हणजे दिवाळी. फराळ, फटाके, आकाशकंदील आणि साजरे होणारे चार वेगवेगळे सण. यातच नरक चतुर्दशीला दिवाळीध्ये खास महत्त्व आहे. या दिवशी पहाटे ब्रम्हमुहूर्तावर उठून तेल-उटणे लावून अभ्यंग स्नान करतात. यामुळे शरीर आणि मन दोन्ही शुद्ध होतं मात्र अनेकांना अभ्यंग स्नानाची योग्य पद्धत माहित नसते. स्कंदपुराणात याचे सविस्तर वर्णन केलेले आहे तसेच त्यामागे दडलेले अनेक आरोग्यदायी फायदे देखील सांगितले आहेत. .अभ्यंग स्नानाची योग्य वेळस्कंदपुराणानुसार, नरक चतुर्दशीच्या दिवशी पहाटे साडेचार ते सहा या वेळेत म्हणजेट ब्रम्हमुहूर्तावर अभ्यंग स्नान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. या वेळी स्नान केल्याने शरीरातील नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडते आणि तरतरी येऊन नवीन उत्साह मिळतो..Narak Chaturdashi Real Story: श्रीकृष्णाने नाही तर, पत्नीने केलेला नरकासुराचा वध? जाणून घ्या नरकचतुर्दशी साजरी करण्याचे खरे कारण .अभ्यंग स्नानाची योग्य पद्धतअभ्यंग स्नान करण्यापूर्वी सकारात्मक विचार करणे गरजेचे आहे. स्कंदपुराणानुसार अभ्यंग स्नानापूर्वी एक संकल्प करायचा असतो. त्यानंतर तिळाचे तेल शरीरावर लावून हलक्या हाताने मॉलिश करायची. ही मॉलिश डोक्यापासून सुरू करून हात, खांदे, पाय, गुडघे आणि तळपाय या क्रमाने करावी. ही मॉलिश करताना आवडता मंत्र म्हणल्याने मानसिक शांती मिळते..तेल अर्धा तास शरीरावर ठेवा आणि त्यानंतर घरगुती उटनं लावा. हे उटनं बेसन, हळद, लिंबाचा रस आणि दूध यांच्या मिश्रणाने बनवले जाते. शेवटी कोमट पाण्याने आंघोळ करून नवीन कपडे घालावेत आणि देवाजवळ दिवा लावून नमस्कार करा..Vaibhav Lakshmi Rajyog 2025: ५०० वर्षांनंतर तयार होतोय दुर्मिळ वैभव लक्ष्मी राजयोग! नरक चतुर्दशी दिवशी 'या' तीन राशींचं उजळणार भाग्य.आरोग्यदायी फायदेअभ्यंग स्नान केल्याने शरीरातील लसिका प्रणाली (lymphatic system) सक्रिय होते. यामुळे शरीरातील विषारी द्रव्ये बाहेर पडतात, त्वचा स्वच्छ होते आणि नैसर्गिक तेजही येते. तर नियमित अभ्यंग स्नान केले तर स्नायूंना आराम मिळतो, रक्ताभिसरण सुधारते, आणि मानसिक शांती मिळते.