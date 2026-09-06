Aja Ekadashi 2026: गमावलेले वैभव अन् प्रतिष्ठा पुन्हा मिळवून देणारे अजा एकादशीचे व्रत! जाणून घ्या तारीख, व्रतकथा आणि नियम...

Restore Lost Wealth and Success: हिंदू धर्मात एकादशी तिथीला विशेष स्थान दिले जाते. यंदा सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ ला अजा एकादशीचे पवित्र व्रत पाळले जाणार आहे. पौराणिक मान्यतेनुसार, अजा एकादशीचे व्रत केल्याने साधकाला अश्वमेध यज्ञाचे पुण्य लाभते आणि जन्मोजन्मीची पापे नष्ट होऊन मोक्षप्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो. हे व्रत केल्याने माणसाला त्याचे गमावलेले गतवैभव, पद, पैसा, प्रतिष्ठा आणि कौटुंबिक सुख-शांती पुन्हा प्राप्त होते, अशी दृढ धार्मिक श्रद्धा आहे..अजा एकादशी मुहूर्त आणि तिथी वेळपंचांगानुसार अजा एकादशीची तिथी खालीलप्रमाणे असेल-एकादशी तिथी प्रारंभ: रविवार, ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ७:३० वाजता.एकादशी तिथी समाप्ती: सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी सायंकाळी ५:०५ वाजेपर्यंत.व्रताचा दिवस: उदय तिथीच्या शास्त्रोक्त नियमानुसार, अजा एकादशीचे मुख्य व्रत सोमवार, ७ सप्टेंबर २०२६ रोजी पाळले जाईल..Numerology: 'या' मूलांकाच्या लोकांना आधीच मिळतात भविष्याचे संकेत; येणाऱ्या संकटांचा आणि घटनांचा होतो पूर्वाभास! .राजा हरिश्चंद्राची पौराणिक व्रतकथाअजा एकादशीच्या महात्म्यामागे सत्यवचनी राजा हरिश्चंद्राची प्रेरणादायी कथा आहे-सत्यवादी राजा हरिश्चंद्राला दुर्दैवाने राजत्याग करून विजनवास पत्करावा लागला. दिलेल्या शब्दाला जागून ऋषी विश्वामित्रांना दक्षिणा देण्यासाठी त्यांना स्वतःच्या पत्नीला (राणी तारामती) आणि मुलाला विकून स्वतः स्मशानात काम करावे लागले.या अत्यंत कठीण काळात एका ऋषींच्या सल्ल्याने राजा हरिश्चंद्राने अतिशय भक्तिभावाने अजा एकादशीचे व्रत केले.या व्रताच्या पुण्याने राजा हरिश्चंद्राला त्यांचे गेलेले राज्य, पत्नी आणि मुलगा या सर्वांची पुन्हा प्राप्ती झाली. पद्म पुराणानुसार या व्रताने सर्व पापे नष्ट होऊन मोक्षप्राप्ती होते..अजा एकादशीची शास्त्रोक्त पूजा पद्धतसंकल्प अन् स्नान: ब्रह्ममुहूर्तावर उठून स्नानानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करून भगवान विष्णूचे ध्यान करत व्रताचा संकल्प करावा.देव्हारा व पूजा मांडणी: चौरंगावर पिवळे किंवा लाल कापड पसरून त्यावर भगवान विष्णू आणि माता लक्ष्मी यांची मूर्ती किंवा फोटो स्थापित करावा. गंगाजलाने अभिषेक करावा.अर्पण आणि मंत्रजप: श्रीविष्णूंना धूप, दीप, तुळशीपत्र, तीळ आणि ताजी फुले अर्पण करावीत. पूजेदरम्यान ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः या मंत्राचा १०८ वेळा जप करावा.विष्णू सहस्रनाम अन् जागरण: अजा एकादशीच्या दिवशी विष्णू सहस्रनामाचे पठण करणे आणि रात्री जागरण करून हरीचे स्तोत्र गाणे अत्यंत फलदायी मानले जाते..Horoscope: ८ नोव्हेंबरआधी चमकणार भाग्य! पुढील ६४ दिवस 'या' राशींसाठी आहेत खास; नोकरीत प्रमोशन अन् व्यवसायात मोठा नफा... .अजा एकादशीचे व्यावहारिक अन् सामाजिक महत्त्वहे व्रत फक्त धार्मिक कर्मकांडापुरते मर्यादित नसून माणसाला नैराश्यातून बाहेर काढणारे प्रेरणास्थान आहे.जीवन जगताना आजारपण, व्यवसायातील आर्थिक चढ-उतार किंवा संकटांमुळे येणारे नैराश्य दूर करण्यासाठी राजा हरिश्चंद्राच्या पराकोटीच्या संघर्षाची आणि त्यांना मिळालेल्या गतवैभवाची कथा मनाला मोठी उभारी देते.सामाजिक सहकार्य: या व्रताचे औचित्य साधून आर्थिक अडचणीत असलेल्या किंवा नवीन व्यवसाय सुरू केलेल्या व्यक्तीला योग्य मार्गदर्शन, धीर आणि मदतीचा हात दिला पाहिजे. स्वदेशी व स्थानिक व्यावसायिकांच्या वस्तू खरेदी करून एकमेकांना पाठबळ देणे हीच खरी समाजसेवा ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.