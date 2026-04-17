Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला 'या' शुभ मुहूर्तावर सोने खरेदी करा; आयुष्यात येईल अखंड समृद्धी

Best Time to Buy Gold on Akshaya Tritiya 2026: उन्हाळा सुरु झाला की, आंबे, कैरी, आवळा, चिंच, पन्हं, सरबतं, आईसक्रीम आणि त्यासोबत उत्सुकता असते ती अक्षय्य तृतीयेची. दरवर्षी वैशाख महिन्यातील शुक्ल पक्षातील तृतीय तिथीला अक्षय्य तृतीया साजरी केली जाते. हिंदू धर्मात असलेल्या साडे तीन मुहूर्तांपैकी एक मुहूर्त म्हणजे अक्षय्य तृतीया.संपत्ती, समृद्धी आणि शुभारंभाचं प्रतीक मानला जाणारा हा दिवस खास करून सोनं खरेदीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. पण फक्त सोनं खरेदी करणं पुरेसं नसतं, तर योग्य मुहूर्तावर खरेदी केल्यास त्यामुळे मिळणारी शुभ फळ अधिक वाढतात, अशी श्रद्धा आहे. त्यामुळेच यंदा अक्षय्य तृतीयेला नेमका कोणता वेळ सर्वात लाभदायक आहे, हे जाणून घेणं अधिक गरजेचं ठरतं..सोने खरेदीसाठी शुभ वेळाअक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी सोनं खरेदी करण्याची परंपरा खूप जुनी आहे. या दिवशी खरेदी केलेलं सोनं समृद्धीचं प्रतीक मानलं जातं. यंदा दिवसभरात खालील शुभ वेळा आहेत:सकाळी १०:४९ ते दुपारी १२:२० (चल, लाभ, अमृत)दुपारी ०१:५८ ते ०३:३५ (शुभ)संध्याकाळी ०६:४९ ते रात्री १०:५७ (शुभ, अमृत, चल)मध्यरात्री ०१:४३ ते ०३:०५ (२० एप्रिल) (लाभ)पहाटे ०४:२८ ते ०५:५१ (२० एप्रिल) (शुभ).Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय्य तृतीयेला सोनं का खरेदी करतात? थेट महाभारताशी आहे संबंध.पूजेचा खास मुहूर्तया वर्षी अक्षय्य तृतीयेच्या दिवशी पूजेसाठी सुमारे दीड तासांचा विशेष शुभ मुहूर्त उपलब्ध आहे. सकाळी १०:४९ ते दुपारी १२:२० या वेळेत पूजा करणं अत्यंत फलदायी मानलं जात आहे, ज्याचा एकूण कालावधी १ तास ३२ मिनिटांचा आहे. याशिवाय तृतीया तिथीची सुरुवात १९ एप्रिल रोजी सकाळी १०:४९ वाजता होऊन ती २० एप्रिल रोजी सकाळी ०७:२७ वाजेपर्यंत राहणार आहे. मात्र स्थानिक सूर्योदयाच्या वेळेनुसार मुंबई, पुणे यांसारख्या शहरांमध्ये या वेळेत किरकोळ बदल होऊ शकतो..पौराणिक कथेनुसार, अक्षय्य तृतीयेला कवी व्यासांनी महाभारताच्या लिखाणाला सुरुवात केली आणि श्री गणेशाने त्यांना लेखनात मदत केली. त्यामुळे हा दिवस ज्ञान, कल्पकता आणि नवीन कामांची सुरुवात करण्यासाठी खूप शुभ मानला जातो..Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया का साजरी केली जाते? या पौराणिक कथांशी आहे संबंध....आजही अनेक लोक या दिवशी नवीन काम सुरू करतात, गुंतवणूक करतात किंवा खरेदी करतात. अशी श्रद्धा आहे की या दिवशी केलेली चांगली कामं दीर्घकाळ फलदायी ठरतात. त्यामुळे आयुष्यात स्थिरता आणि प्रगती मिळते आणि समृद्धी वाढते.