Panchang 20 April 2026 : अक्षय्य तृतीया विशेष पंचांग! शुभ मुहूर्त, ग्रहयोग आणि आजचे महत्त्व जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀ सूर्योदय – ०६:१७☀ सूर्यास्त – १८:४९🌞 चंद्रोदय – ०८:२०⭐ प्रात: संध्या – ०५:०५ ते ०६:१७⭐ सायं संध्या – १८:४९ ते २०:०१⭐ अपराण्हकाळ – १३:४८ ते १६:१८⭐ प्रदोषकाळ – १८:४९ ते २१:०६⭐ निशीथ काळ – ००:१० ते ००:५५⭐ राहु काळ – ०७:५१ ते ०९:२५⭐ यमघंट काळ – १०:५९ ते १२:३३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४१ ते १७:१५ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:१७ ते ०७:५१ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:२८⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:१७ ते ०७:५१ | १२:३३ ते १३:४८ | १६:१८ ते १७:५८ | १९:३४ ते २१:५२⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०७:५७ ते ११:१७ | १३:४८ ते १६:१८ | १७:५८ ते १९:३४ | २१:५२ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०८:२३ ते १५:१८ | ओहोटी: १५:१८ ते २२:१५ | भरती: २२:१५ ते ०३:५१ पुढील दिवस | ओहोटी: ०३:५१ पुढील दिवस ते ०९:२५ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – सूर्य (अशुभ) ०६:५४ नं. बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी १०:०७ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉 शिववास – १०:०७ पर्यंत सभेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर क्रीडेत असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – तृतीया (१०:०७ नं.) चतुर्थीवार – सोमवारनक्षत्र – कृत्तिका (०६:५४ नं.) रोहिणीयोग – सौभाग्य (१८:४४ नं.) शोभनकरण – गरज (१०:०७ नं.) वणीजचंद्र रास – वृषभसूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – भद्रा २०.५४ नं., अक्षय्यतृतीया (सातूचे दान, सातूचे सेवन, सातू होम केल्यास पापनाश), गंगास्नान, समुद्रस्नान, जलकुंभ-पंखा-साखर-सुवर्ण दान, विष्णुंना चंदन लावणे, लक्ष्मी-नारायण पूजा, कल्पादि, त्रेतायुगादि, युगादिश्राद्ध (पिंडरहित), श्री बलराम जयंती, भार्गवी वैनायकी गणेश चतुर्थी, सर्वार्थसिद्धियोग-रवियोग ०६.५४ ते २९.१४✅विशेष -- अक्षय्य तृतीया नक्की किती तारखेला ? बघा खालील youtube लिंक वर-https://youtube.com/shorts/_2G74IGYumo?si=yaPe1MJojNDlIcfu👉 शुभाशुभ दिवस - २०:५४ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - चतुर्थी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – शिव कवच स्तोत्राचे पठण आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पडवळ, मांस🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे