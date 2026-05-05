Angaraki Sankashti Chaturthi 2026: श्रीगणेशाच्या कृपेने पूर्ण होतील सर्व मनोकामना; फक्त ‘या’ सोप्या पद्धतीने भरा इच्छापूर्ती कलश

हिंदू धर्मात श्रीगणेशाला विशेष महात्म्य आहे. त्यामुळे वर्षात येणाऱ्या सगळ्याच संकष्टी चतुर्थींना विशेष महत्त्व असतं. त्यातही जर ही संकष्टी चतुर्थी मंगळवारी आली, तर तिला 'अंगारकी' म्हणून अधिक पवित्र मानली जातं. यंदा ही अंगारकी चतुर्थी ५ मे म्हणजेच, आज आली असून भक्तांसाठी अत्यंत शुभ संधी घेऊन आली आहे. .या दिवशी श्रीगणपतीची श्रद्धेने पूजा केल्यास जीवनातील अडथळे कमी होतात आणि मनोकामना पूर्ण होतात, असा विश्वास आहे.विशेषतः या दिवशी 'इच्छापूर्ती कलश' भरण्याची परंपरा खूप प्रभावी मानली जाते. नोकरी, व्यवसाय किंवा वैयक्तिक आयुष्यात अडचणी येत असतील, तर हा उपाय श्रद्धेने केल्यास सकारात्मक परिणाम जाणवू शकतात..अंगारकीचे विशेष महत्त्वअंगारकी संकष्टी चतुर्थी ही गणपती आणि मंगळ ग्रहाशी संबंधित असल्यानं अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानली जाते. या दिवशी केलेल्या उपवासामुळे वर्षभरातील अनेक संकष्टींचे पुण्य लाभते, अशी धार्मिक समजूत आहे. याशिवाय मंगळदोष कमी करण्यासाठी, कर्जमुक्ती मिळवण्यासाठी आणि कामातले अडथळे दूर करण्यासाठी हा दिवस विशेष महत्त्वाचा मानला जातो. रात्री चंद्रोदय झाल्यानंतर चंद्राला अर्घ्य (पाणी) अर्पण करून उपवास सोडण्याची प्रथा आहे..इच्छापूर्ती कलश भरण्याची पद्धतया उपायासाठी लागणारे साहित्य:तांब्या/पितळेचा कलश, पाणी, अक्षता, सुपारी, नाणे, हळद-कुंकू, फुले आणि २१ दुर्वांची जोडी१. संकल्प कराउजव्या हातात पाणी घ्या आणि डाव्या हातात अक्षता, हळद, कुंकू व फुले ठेवून गणपतीचे स्मरण करा. मनातील इच्छा स्पष्टपणे व्यक्त करा आणि ते पाणी ताम्हनात सोडा.२. कलश तयार कराकलशात स्वच्छ पाणी भरून त्यात सुपारी, नाणे, हळद-कुंकू, फुले आणि अक्षता टाका. कलशाच्या मानेवर लाल धागा (रक्षासूत्र) बांधा..३. पूजन आणि मंत्रजप'ॐ गं गणपतये नमः' हा मंत्र जपत कलशावर कुंकवाने स्वस्तिक चिन्ह काढा. त्यानंतर हळद-कुंकू अर्पण करून पूजन करा.४. दुर्वा अर्पण करा२१ दुर्वांची जोडी कलशात अर्पण करा आणि हा कलश देवघरात किंवा गणपतीच्या मूर्तीसमोर ठेवा..५. विसर्जनाची प्रक्रियादुसऱ्या दिवशी सकाळी स्नानानंतर कलशातील पाणी आणि दुर्वा वाहत्या पाण्यात विसर्जित करा. जर ते शक्य नसेल, तर दुर्वा निर्माल्यात टाका आणि पाणी घरातील झाडांना अर्पण करा..या उपायाचे फायदेमनोकामना पूर्ण होण्यास मदत होते आणि प्रलंबित कामे मार्गी लागण्याची शक्यता वाढते.घरातील नकारात्मक ऊर्जा कमी होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होते.आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होते आणि धनसंबंधित अडचणी कमी होतात.मंगळ दोष शांतीसाठी हा उपाय उपयुक्त ठरतो आणि कुंडलीतील मंगळाचे दुष्परिणाम कमी होतात.अंगारक संकष्टी चतुर्थी हा केवळ उपवासाचा दिवस नाही, तर श्रद्धा, सकारात्मकता आणि आत्मविश्वास वाढवण्याची संधी आहे. योग्य विधी आणि मनापासून केलेली प्रार्थना तुमच्या आयुष्यात नवे मार्ग खुली करू शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.