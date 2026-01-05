संस्कृती

Angarki Sankashti Chaturthi 2026: अंगारकी चतुर्थीला करा 'हे' उपाय, भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने संपत्तीत होईल वाढ

Angarki Sankashti Chaturthi 2026: उद्या वर्षातील पहिली संकष्टी चतुर्थी आहे. या दिवशी भगवान गणेशाची मनोभावे पूजा केली जाते. ही चतुर्थी मंगळवारी आल्याने अंगारकी चतुर्थी म्हटले जाते. माघ महिन्याच्या चतुर्थीला काही खास उपाय केल्यास आयुष्यात सुख समृद्धी लाभते.
Angarki Chaturthi 2026 remedies for wealth and prosperity: हिंदू धर्मात अंगारकी चतुर्थीला खास महत्व आहे. हा व्रत रिद्धी आणि सिद्धी देणारा भगवान गणेशाला समर्पित आहे. माघ महिन्यात येत असल्याने त्याचे महत्त्व आणखी वाढते. हा व्रत संकटांपासून मुक्तता, आर्थिक स्थिरता आणि मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी पाळला जातो. या दिवशी काही खास उपाय करणे शुभ मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार अंगारकी चतुर्थीला काही विशेष उपाय केल्याने संपत्ती वाढते आणि समस्यांपासून मुक्तता मिळते.

