Angarki Sankashti Chaturthi 2026: अंगारकी चतुर्थीला करा 'हे' उपाय, भगवान गणेशाच्या आशीर्वादाने संपत्तीत होईल वाढ

Angarki Chaturthi 2026 remedies for wealth and prosperity: हिंदू धर्मात अंगारकी चतुर्थीला खास महत्व आहे. हा व्रत रिद्धी आणि सिद्धी देणारा भगवान गणेशाला समर्पित आहे. माघ महिन्यात येत असल्याने त्याचे महत्त्व आणखी वाढते. हा व्रत संकटांपासून मुक्तता, आर्थिक स्थिरता आणि मुलांच्या दीर्घायुष्यासाठी पाळला जातो. या दिवशी काही खास उपाय करणे शुभ मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार अंगारकी चतुर्थीला काही विशेष उपाय केल्याने संपत्ती वाढते आणि समस्यांपासून मुक्तता मिळते..हिंदू कॅलेंडरनुसार, माघ महिन्यातील चतुर्थी तिथी 6 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 8:02 वाजता सुरू होते आणि दुसऱ्या दिवशी 7 जानेवारी 2025 रोजी सकाळी 6:53 वाजता संपते. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या चतुर्थीला विधी केल्याने आणि काही विशेष उपाय केल्याने भगवान गणेशाचे विशेष आशीर्वाद मिळतात..Magh Month 2026: माघ महिन्यात अवश्य करा 'ही' कामे, वर्षभर लाभेल सुख-समृद्धी.पुढील गोष्टी चुकूनही करु नकाचतुर्थीला काळे कपडे घालणे टाळावे. हिंदू धर्मात, कोणत्याही व्रत किंवा शुभ प्रसंगी काळे कपडे घालणे निषिद्ध मानले जाते. चतुर्थीच्या दिवशी चंद्र देवाची प्रार्थना करण्याची परंपरा आहे. तांदूळ आणि दूध पाण्यात मिसळणे शुभ मानलं जातं. पाणी तुमच्या पायावर पडू नये याची काळजी घ्या. हे अशुभ मानले जाते. याव्यतिरिक्त चतुर्थीच्या पूजेत तुळशीची पाने वापरू नयेत. धार्मिक श्रद्धेनुसार, दुर्वा भगवान गणेशाला अर्पण करावे..कोणते उपाय करावेचतुर्थीला गणपतीसमोर दोन सुपारी आणि दोन वेलची ठेवा आणि योग्य विधींनी त्यांची पूजा करा. असं मानलं जातं की या प्रथेमुळे गणेशाचे आशीर्वाद मिळतात आणि रखडलेली कामे पूर्ण होतात. चतुर्थीला पूजा करताना, लाल कापड पसरा आणि त्यावर श्रीयंत्र ठेवा. नंतर, मध्यभागी एक सुपारी ठेवा. पूजा झाल्यानंतर, श्रीयंत्र आणि सुपारी तुमच्या तिजोरीत ठेवा. असं केल्यानं तुमची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होते. चंद्राला जल अर्पण करताना, पाण्यात लाल चंदन, फुले, कुश गवत आणि संपूर्ण धान्य मिसळा. या उपायाने कुटुंबात शांती आणि आनंद येतो..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.