Panchang 13 May 2026 : अपरा एकादशी विशेष! आजचा दिवस किती शुभ? जाणून घ्या पंचांगातील महत्त्वाचे योग

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:०४☀️ सूर्यास्त – १८:५६🌞 चंद्रोदय – २७:४१⭐ प्रात: संध्या – ०४:५२ ते ०६:०४⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८⭐ अपराण्हकाळ – १३:४७ ते १६:२१⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:०९⭐ निशीथ काळ – ००:०७ ते ००:५२⭐ राहु काळ – १२:३० ते १४:०६⭐ यमघंट काळ – ०७:४० ते ०९:१७.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ०६:०४ ते ०७:४० 💰💵अमृत मुहूर्त– ०७:४० ते ०९:१७ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:३८ ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०९:१७ ते ०९:२९ | १२:०४ ते १२:३० | १४:०६ ते १४:३८ | १६:२१ ते १८:०४ | २०:२५ ते २२:३८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:०४ ते ०७:४६ | ०९:२९ ते १२:०४ | १४:३८ ते १६:२१ | १८:०४ ते २०:२५ | २२:३८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ०३:०७ ते ०९:१९ | ओहोटी: ०९:१९ ते १५:३५ | भरती: १५:३५ ते २१:४२ | ओहोटी: २१:४२ ते ०३:४५ पुढील दिवस🌞 ग्रहमुखात आहुती – राहु (अशुभ) २०:०५ नं. केतु (अशुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर (दिवसभर)🕉️ शिववास – ०८:४६ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – उत्तरायणऋतु – वसंतमास – वैशाखपक्ष - कृष्ण पक्षतिथी – एकादशी (०८:४६ नं.) द्वादशीवार – बुधवारनक्षत्र – उत्तराभाद्रपदा (२०:०५ नं.) रेवतीयोग – विष्कंभ (१६:५१ नं.) प्रीतिकरण – बालव (०८:४६ नं.) कौलवचंद्र रास – मीनसूर्य रास – मेषगुरु रास – मिथुन.📌 दिनविशेष – अपरा एकादशी (सर्वेषाम्), उत्पात २०.०५ नं.✅विशेष 👉 "अधिक ज्येष्ठ महिना मासिक राशिभविष्य--"भविष्यात येणाऱ्या शुभ संकेतांचा आणि संकटांचा अंदाज आल्यास आपल्या कामांचे आणि प्रयत्नांचे नियोजन करणे सुकर होते. या दृष्टीने मासिक राशिभविष्य या मालिकेतील नवा व्हिडिओ घेऊन आलो आहोत.१७ मे २०२६ ते १५ जून २०२६ या काळामध्ये जो महिना येत आहे, तो 'अधिक' ज्येष्ठ महिना कोणत्या राशीला कोणती फळे देणार आहे, कोणत्या राशीच्या व्यक्तींनी विशिष्ट उपासना केल्याने या फळांची तीव्रता कमी होऊ शकेल याविषयी सांगत आहेत पंचांगकर्ते आणि खगोल अभ्यासरक श्री. गौरव देशपांडे खालील युट्यूब लिंकवर-https://youtu.be/OsFCmJdIyEU?si=nhGax84cUejI6xXv👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - द्वादशी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – हिरवे🛁 स्नान विशेष – गहूला वनस्पतीचे चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – विष्णू सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘बुं बुधाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस निळे वस्त्र, सुवर्ण, कांस्यपात्र, मूग, फुले दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – पावटा, वाल, अभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी तीळ भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – वृषभ , मिथुन , कन्या , तुळ , मकर , मीन — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे