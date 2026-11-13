कुंभ राशीच्या अडचणी वाढणार? साडेसाती संपण्याआधी सावध व्हा! सहा महिने महत्त्वाचे; 'या' ३ गोष्टी लक्षात ठेवा

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी येणारे दिवस महत्त्वाचे ठरणार आहेत. सध्या या राशीवर शनीच्या साडेसातीचा शेवटचा टप्पा सुरू आहे. हा काळ ३ जून २०२७ पर्यंत राहणार असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात सांगितलं जातं. वर्ष २०२० मध्ये सुरू झालेल्या साडेसातीचा हा अखेरचा टप्पा असला, तरी त्यामुळे आता सगळ्या चिंता संपल्या आहेत, असं समजू नका. पुढील २०२ दिवसांत घेतलेले निर्णय आणि केलेल्या चुका भविष्यात अडचणी निर्माण करू शकतात. त्यामुळे नोकरी, आर्थिक व्यवहार आणि नातेसंबंध या तीन बाबतींत कुंभ राशीच्या लोकांनी विशेष काळजी घेणं गरजेचं आहे..ज्योतिषशास्त्रानुसार, शनीला कर्मफळ देणारा आणि न्यायाची देवता मानलं जातं. व्यक्तीच्या कामानुसार, वागण्यानुसार आणि निर्णयांनुसार शनी फळ देतात, अशी मान्यता आहे. त्यामुळे हा काळ स्वतःमध्ये बदल घडवण्याची आणि चुका सुधारण्याची संधी मानली जाते..Aquarius Weekly Horoscope : कुंभ राशीसाठी साडेसातीच्या तणावातून सुटकेची चाहूल! रखडलेले पैसे मिळणार, करिअरला मिळणार नवी दिशा.बोलताना संयम ठेवाकुंभ राशीच्या लोकांनी सर्वात आधी आपल्या बोलण्याकडे लक्ष द्यावं. काही वेळा तुमचं म्हणणं समोरच्या व्यक्तीला पटणार नाही. अशा वेळी आपलंच म्हणणं खरं ठरवण्यासाठी हट्ट करू नका. घरातील सदस्य असोत किंवा ऑफिसमधील सहकारी, प्रत्येकाशी शांतपणे बोला. कोणाशी मतभेद झाले किंवा एखाद्या गोष्टीचा राग आला, तरी लगेच प्रतिक्रिया देऊ नका. रागाच्या भरात मोठे निर्णय घेणं टाळा..पैशांच्या बाबतीत सावध राहापुढील काळात आर्थिक व्यवहार विचारपूर्वक करणं आवश्यक आहे. कमी वेळेत जास्त पैसे मिळवण्याच्या मोहात कोणताही चुकीचा निर्णय घेऊ नका. मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी नीट विचार करा. व्यवसायात असाल, तर नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची घाई टाळा. गरज पडल्यास अनुभवी व्यक्तींचा सल्ला घ्या. त्याचबरोबर अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणंही महत्त्वाचं आहे..Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशीची आर्थिक कोंडी फुटणार? नोकरीची संधी, सरकारी कामात यश अन् पैशाबाबत मिळणार दिलासा.प्रत्येकाशी आदराने वागातुमच्यापेक्षा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या व्यक्तींना कमी लेखू नका. लहान-मोठा असा भेद न करता प्रत्येकाशी समानतेने वागा. कोणाचाही अपमान होईल असं बोलणं टाळा. आपल्या प्रत्येक कामाची जबाबदारी घ्या आणि दिलेली कामं वेळेत पूर्ण करा..'या' चुका टाळाव्यातरागाच्या भरात कोणाशीही बोलू नका. शक्यतो पैशांची देवाणघेवाण टाळा. कामं पुढे ढकलण्याऐवजी वेळेत पूर्ण करा. कोणाचीही पाठिमागे निंदा करू नका किंवा अपमान करू नका. कोणतंही काम पूर्ण करण्यासाठी शॉर्टकटचा मार्ग निवडण्यापेक्षा प्रामाणिकपणे मेहनत घ्या. ज्योतिषीय मान्यतेनुसार, या काळात संयम, शिस्त आणि चांगलं वर्तन ठेवणं कुंभ राशीच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरू शकतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.