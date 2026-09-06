Horoscope: तोंडावर साखरेसारखे गोड, पण माघारी करतात मोठा विश्वासघात! ‘या’ राशींच्या व्यक्तींचा असतो कपटी स्वभाव

3 Zodiac Signs Sweet on Face but Different Behind Your Back: आपण जुन्या काळापासून ऐकत आलो आहोत की, तोंडावर गोड बोलणारी माणसं कुठे ना कुठे तरी धोकादायक असू शकतात. म्हणूनच बरेच जुने लोकही आपल्याला अशा लोकांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देत असतात. असंच समोर एक आणि मागे एक बोलणाऱ्या व्यक्तींबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत. काही राशी अशा आहेत, ज्यांच्यामध्ये असे गुण आपल्याला पाहायला मिळतात..एखादी व्यक्ती आपल्याशी खूप प्रेमाने आणि गोड बोलते म्हणून ती मनानेही तितकीच चांगली असेल, असं नेहमीच नसतं. काही लोक समोरच्याला आपलंसं करून घेतात, त्याच्याशी गोड बोलतात; मात्र मनात वेगळे विचार सुरू असू शकतात. अशा व्यक्तींचा खरा स्वभाव समजायला कधी कधी बराच वेळ लागतो..Love Horoscope: प्रेमात मनापासून साथ देतात! ‘या’ ५ राशींचे लोक जोडीदारासाठी असतात कायम खास.ज्योतिषशास्त्रात काही राशींच्या व्यक्तींमध्ये अशा प्रकारचा स्वभाव दिसून येतो, असं मानलं जातं. अर्थात, प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव हा तिच्या संगोपनावर, अनुभवांवर आणि परिस्थितीवरही अवलंबून असतो. मात्र, राशीनुसार पाहिलं तर मिथुन, तूळ आणि वृश्चिक राशींच्या व्यक्तींबाबत काही खास गोष्टी सांगितल्या जातात..मिथुन रास मिथुन राशीच्या व्यक्ती बोलण्यात खूप हुशार असतात. समोरच्या व्यक्तीशी कसं बोलायचं आणि परिस्थितीनुसार स्वतःला कसं बदलायचं, हे त्यांना चांगलं जमतं. त्यामुळे या व्यक्ती सहज कोणाशीही मैत्री करू शकतात. एखाद्याचं कौतुक करायचं असेल तर तेही अगदी मनापासून केल्यासारखं वाटतं. मात्र, त्यांच्या मनात नेमकं काय सुरू आहे हे समजणं अनेकदा कठीण होतं.स्वतःचा फायदा होत असेल तर परिस्थितीनुसार भूमिका बदलण्याची प्रवृत्ती त्यांच्यात असू शकते. त्यामुळे त्यांच्या गोड बोलण्यावर लगेच पूर्ण विश्वास ठेवण्यापेक्षा त्यांची कृतीही पाहणं महत्त्वाचं ठरतं..तूळ रास तूळ राशीच्या व्यक्तींना कोणाशीही भांडण किंवा वाद घालणं फारसं आवडत नाही. त्यामुळे एखादी गोष्ट मनासारखी नसली तरी त्या व्यक्तीसमोर थेट नाराजी व्यक्त करण्याऐवजी गोड बोलून विषय टाळण्याचा प्रयत्न करतात. यामुळे कधी कधी त्यांचा स्वभाव खूपच सरळ आणि प्रेमळ वाटतो. मात्र, स्वतःचं नुकसान होऊ नये यासाठी त्या परिस्थितीनुसार निर्णय घेऊ शकतात. काही वेळा समोरच्याला खूश ठेवण्यासाठी एक गोष्ट बोलणं आणि नंतर त्याच विषयावर वेगळी भूमिका घेणं असंही होऊ शकतं. त्यामुळे या राशीच्या व्यक्तींना समजून घेताना त्यांच्या शब्दांपेक्षा त्यांच्या वागण्याकडे लक्ष देणं योग्य ठरेल..वृश्चिक रासवृश्चिक राशीच्या व्यक्तींचा स्वभाव थोडा गूढ असल्याचं ज्योतिषशास्त्रात मानलं जातं. त्या प्रत्येक गोष्ट लगेच कुणासोबत शेअर करत नाहीत. मनात काय आहे, कोणाबद्दल काय वाटतं किंवा पुढचा निर्णय काय असणार आहे, हे त्या सहज सांगत नाहीत. समोरच्या व्यक्तीशी गोड आणि आपुलकीने वागूनही स्वतःच्या मनात वेगळीच योजना असू शकते. विशेषतः एखाद्याने त्यांचा विश्वास तोडला असेल, तर त्या गोष्टी मनात ठेवण्याची आणि योग्य वेळेची वाट पाहण्याची प्रवृत्ती असल्याचं मानलं जातं. म्हणूनच वृश्चिक राशीच्या व्यक्तींना खूप जवळचं मानण्याआधी त्यांचा स्वभाव आणि वागणं नीट समजून घेणं गरजेचं आहे..Life Horoscope: दीर्घायुष्य लाभलेल्या असतात ‘या’ राशीच्या व्यक्ती; आयुष्यात कितीही त्रास आला तरी लढण्याची ताकद कायम, तुमची रास कोणती?.फक्त राशी पाहून एखादी व्यक्ती कपटी किंवा विश्वासघातकी आहे, असा निष्कर्ष काढणं योग्य नाही. प्रत्येक व्यक्ती वेगळी असते आणि तिच्या स्वभावावर अनेक गोष्टींचा परिणाम होत असतो. त्यामुळे राशीच्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष आयुष्यात एखादी व्यक्ती तुमच्याशी कशी वागते, हेच अधिक महत्त्वाचं आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.