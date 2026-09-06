संस्कृती

Horoscope: तोंडावर साखरेसारखे गोड, पण माघारी करतात मोठा विश्वासघात! ‘या’ राशींच्या व्यक्तींचा असतो कपटी स्वभाव

3 Zodiac Signs Sweet on Face but Different Behind Your Backकाही व्यक्ती तोंडावर खूप गोड बोलतात, मात्र मनात वेगळे विचार असू शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार मिथुन, तूळ आणि वृश्चिक राशींच्या व्यक्तींच्या स्वभावाबाबत काही खास गोष्टी सांगितल्या जातात.
Horoscope

Horoscope

esakal

Varsha Balhe
Updated on

3 Zodiac Signs Sweet on Face but Different Behind Your Back: आपण जुन्या काळापासून ऐकत आलो आहोत की, तोंडावर गोड बोलणारी माणसं कुठे ना कुठे तरी धोकादायक असू शकतात. म्हणूनच बरेच जुने लोकही आपल्याला अशा लोकांपासून दूर राहण्याचा सल्ला देत असतात. असंच समोर एक आणि मागे एक बोलणाऱ्या व्यक्तींबद्दल आपण आज जाणून घेणार आहोत. काही राशी अशा आहेत, ज्यांच्यामध्ये असे गुण आपल्याला पाहायला मिळतात.

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