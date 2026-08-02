Horoscope: उशिरा मिळतं, पण भरभरून मिळतं! ‘या’ 5 राशींचं नशीब अचानक पालटणार; पैसा-करिअरमध्ये मोठी संधी, कोणत्या राशी?

Lucky zodiac signs for money: ज्योतिषशास्त्रानुसार ग्रह-नक्षत्रांच्या बदलाचा प्रत्येक राशीवर वेगवेगळा परिणाम होत असतो. काही लोकांना यश मिळण्यासाठी थोडा वेळ लागतो, पण योग्य वेळ आली की नशीब साथ देऊ लागते. सध्या ग्रहांची अनुकूल स्थिती असल्यामुळे काही राशींच्या लोकांसाठी हा काळ शुभ मानला जात आहे. आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती आणि नवीन संधी मिळण्याची शक्यता या राशींसाठी अधिक आहे..Horoscope : उद्या बनतोय दुर्मिळ दशकीर्ती योग! 'या' 5 राशी होणार मालमाल; करिअर-व्यवसायात भरभराट, आरोग्याची मोठी समस्या होणार दूर.मेषमेष राशीच्या लोकांना अचानक धनलाभ होण्याचे योग आहेत. अडकलेले पैसे परत मिळू शकतात. नोकरीत नवीन संधी मिळण्याची शक्यता असून आर्थिक स्थितीत सुधारणा होऊ शकते..सिंहसिंह राशीच्या लोकांना नशिबाची चांगली साथ मिळू शकते. नोकरीत पदोन्नती, व्यवसायात फायदा किंवा नवीन जबाबदारी मिळण्याचे संकेत आहेत. आर्थिक बाजूही मजबूत होऊ शकते..तूळतूळ राशीच्या लोकांसाठी नवीन कामाच्या संधी निर्माण होऊ शकतात. व्यवसायात मोठे करार होण्याची शक्यता आहे. उत्पन्न वाढण्याचेही योग दिसत आहेत..वृश्चिकवृश्चिक राशीच्या लोकांची अनेक दिवसांपासून अडकलेली कामे पूर्ण होऊ शकतात. अचानक आर्थिक लाभ किंवा मालमत्तेशी संबंधित चांगली बातमी मिळण्याची शक्यता आहे..Astrology : पुढच्या 60 तासांत बदलतीये ग्रह दशा! चमकणार 'या' 4 राशींचे नशीब; धनलाभासह मिळतील मोठ्या आनंदाच्या बातम्या.कुंभकुंभ राशीच्या लोकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल होऊ शकतात. करिअरमध्ये घेतलेले निर्णय फायदेशीर ठरू शकतात. उत्पन्न वाढण्याची आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याची शक्यता आहे.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.