Panchang 18 April 2026 : आजचे पंचांग! शुभ मुहूर्त, राहुकाळ आणि ग्रहस्थिती जाणून घ्या एका क्लिकमध्ये

Panchang 18 April 2026 : आजच्या पंचांगानुसार जाणून घ्या तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त आणि दिवसाचे धार्मिक महत्त्व. योग्य वेळेत काम करून मिळवा यश.
गौरव देशपांडे
*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀ सूर्योदय – ०६:१९

☀ सूर्यास्त – १८:४९

🌞 चंद्रोदय – ०६:३४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०७ ते ०६:१९

⭐ सायं संध्या – १८:४९ ते २०:०१

⭐ अपराण्हकाळ – १३:४९ ते १६:१९

⭐ प्रदोषकाळ – १८:४९ ते २१:०७

⭐ निशीथ काळ – ००:११ ते ००:५७

⭐ राहु काळ – ०९:२६ ते ११:००

⭐ यमघंट काळ – १४:०७ ते १५:४१

Related Stories

No stories found.