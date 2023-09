By

ज्योतिष शास्त्रासोबतच हिंदू धर्मामध्ये दानाला महत्वाचं स्थान आहे. दान करण्याची परंपरा पूर्वापार चालत आलेली आहे. दान केल्याने व्यक्तीचे पाप दूर होवून पुण्य लाभतं. तसंच दान केल्याने व्यक्तीच्या आयुष्यातील विविध समस्या Problems कमी होतात. Astrology Tips Donations can give you financial prosperity

पैशांची तंगी दूर होते आणि घरामध्ये भरभराट होते. यासाठीच दानाला Donations मोठं महत्व आहे. केवळ हिंदू धर्मातच नव्हे तर अनेक धर्मामध्ये दानाला महत्वाचं स्थान देण्यात आलं असून पुण्याची कमाई करण्यासाठी आपल्या कमाईतील काही भाग दान करण्याचा सल्ला दिला जातो.

निःस्वार्थीपणे केलेलं दान हे कायम सकारात्मकच Positive फळ देतं. दान केल्याने केवळ पैशांची तंगी दूर होत नाही तर घरावर लक्ष्मीची कृपादृष्टी राहते आणि घरातील इतर समस्यादेखील कमी होतात.

पैशांची तंगी दूर करून किंवा आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी आणि लक्ष्मीची कृपादृष्टी आणि आशीर्वाद मिळवण्यासाठी ज्योतिषशास्त्रामध्ये काही ठराविक दिवशी ठराविक प्रकारचं दान करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. हे दान केल्याने तुमच्या घरामध्ये सुखसमृद्धी नांदू लागेल.

कमाईतून करा दान- ज्योतिष शास्त्रानुसार तुम्ही श्रीमंत असाल, मध्यमवर्गिय किंवा त्याहून कमी उत्पन्न. मात्र दर महिन्याला जर तुम्ही तुमच्या कमाईतील काही भाग गरजूंना दान केलात तर तुमच्यावर लक्ष्मीचा आशीर्वाद राहिल आणि तुम्हाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.

दान करताना ते पैशांचं असणं गरजेचं नव्हे. तुम्ही एखाद्या गरजू व्यक्तीला धान्य, चांगले कपडे किंवा एखादी वस्तू देखिल दान करू शकता. मात्र दान करताना ते निःस्वार्थी भावनेनं करणं गरजेंच आहे.

गहू आणि गूळ- अनेकदा खूप कष्ट करूनही अनेकांना यश प्राप्त होत नाही. कायमच पदरी निराशा येते. अशा वेळी यशप्राप्तीसाठी गुरुवारी एखाद्या मंदिरामध्ये जाऊन गहू आणि गूळ दान करणं शुभ मानलं जातं.

रविवारी करा या वस्तू दान- अनेकदा पत्रिकेतील सुर्यामुळे देखील जीवनात पैशांच्या आणि इतर समस्या निर्माण होतात. पत्रिकेतील सुर्य मजबूत करण्यासाठी रविवारी विविध वस्तूच्या दानाला ज्योतिष शास्त्रात महत्व आहे.

रविवारच्या दिवशी गरजू व्यक्तीला तुम्ही लाल रंगाचे कपडे दान करू शकता. सुर्याचा रंग लाल असल्याने लाल रंगाच्या वस्तूंचं दान शुभ मानलं जातं. यामुळे आर्थिक स्थिती सुधारते. लाल वस्त्र दान करताना ते जुने आणि फाटके नसावेत

त्याचप्रमाणे घरात पैसा आणि सुख-समृद्धी नांदावी यासाठी रविवारी, लाल धान्य, तांब्याची भांडी आणि गूळ यांच दान करणं शुभ ठरतं.

दानाने होतील समस्या दूर

ज्योतिष शास्त्रानुसार जर तुमच्याकडे संपत्ती आहे. तुम्ही श्रीमंत आहात तर इतरांना दान करताना कंजुशी करू नये.

एखादी व्यक्तीला पैशांअभावी उपचार घेणं शक्य नसेल किंवा घरातील बिकट परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे उपचार थांबले असतील तर अशा व्यक्तींना उपचारासाठी मदत केल्यास तुमच्या घरात समृद्धी नांदेल.

एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या कन्येच्या लग्नात मदत करणं किंवा शक्य असल्यास गरीबाच्या कन्येचा विवाहाचा खर्च उचलणं अशा प्रकारचं दान देखील चांगलं मानलं जातं.

त्याप्रमाणे एखाद्या गरजू विद्यार्थ्याच्या शिक्षणाचा खर्च उचलणं किंवा शिक्षणासाठी केलेली मदत तुमच्यासाठी देखील फायदेशीर ठरते. यामुळे लक्ष्मी आणि सरस्वतीसह श्री गणेशाचे आशीर्वाद तुमच्या कुटुंबावर टिकून राहतात.

अशा प्रकारे आपल्या कुवतीनुसार किंवा एपतीनुसार दान धर्म केल्याने पैशांच्या समस्या दूर होतात. तसचं आरोग्याच्या देखील समस्या दूर होऊन घरामध्ये सुख शांती राहते.

टीप - हा लेख ज्याेतिषशास्त्रानुसार सर्वसाधारण गृहितकांवर आधारित आहे. यात अंधश्रद्धेला पाठिंबा देण्याचा हेतू नाही