संस्कृती

१७ ऑगस्ट पंचांग! नागपंचमीसह श्रावणी सोमवार; जाणून घ्या शुभ-अशुभ मुहूर्त

Panchang १७ ऑगस्ट २०२६ चे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे दैनिक पंचांग जाणून घ्या. नागपंचमी, श्रावणी सोमवार, तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, पूजा, दान आणि दिशाशूल उपायांची माहिती वाचा.
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Sakal

Aarti Badade
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२०

☀️ सूर्यास्त – १८:५६

🌞 चंद्रोदय – १०:२१

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०८ ते ०६:२०

⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:१२

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – ०७:५४ ते ०९:२९

⭐ यमघंट काळ – ११:०३ ते १२:३८

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