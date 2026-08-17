१७ ऑगस्ट पंचांग! नागपंचमीसह श्रावणी सोमवार; जाणून घ्या शुभ-अशुभ मुहूर्त

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२०☀️ सूर्यास्त – १८:५६🌞 चंद्रोदय – १०:२१⭐ प्रात: संध्या – ०५:०८ ते ०६:२०⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:१२⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००⭐ राहु काळ – ०७:५४ ते ०९:२९⭐ यमघंट काळ – ११:०३ ते १२:३८.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १५:४७ ते १७:२१ 💰💵अमृत मुहूर्त– ०६:२० ते ०७:५४ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४४ ते १५:३४⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०६:२० ते ०७:५४ | १२:३८ ते १३:५३ | १६:२४ ते १८:०५ | १९:४१ ते २१:५८⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:०० ते ११:२२ | १३:५३ ते १६:२४ | १८:०५ ते १९:४१ | २१:५८ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १०:२६ ते १६:१८ | ओहोटी: १६:१८ ते २२:०६ | भरती: २२:०६ ते २८:४१ | ओहोटी: २८:४१ ते १८-०८-२०२६ ११:१९🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर १९:५६ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – १९:५६ पर्यंत कैलासावर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – पंचमी (१९:५६ नं.) षष्ठीवार – सोमवारनक्षत्र – हस्त (०६:२७ नं.) चित्रायोग – साध्य (०६:३२ नं.) शुभकरण – बव (०७:४७ नं.) बालवचंद्र रास – कन्या (१९:०० नं. तुळ)सूर्य रास – कर्क (०७:४४ नं. सिंह)गुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – नागपंचमी, नाग-तक्षकपूजन, नागयात्रा ३२ शिराळा, श्रावणी सोमवार व्रत (सायंकाळी शिवपूजन करणे), शिवामुष्टि-तांदूळ, रवि सिंहेत/मघा नक्षत्रात स.०७.४३, मु.३०, समसंज्ञक, सिंह संक्रांती पुण्यकाल सूर्योदय ते दु.०२.०७, छत्रदान, सुवर्णदान, चंद्रास पवित्रारोपण, दग्ध ०६.२७ नं.🛑विशेष -👉हर हर महादेव! 🙏✨पवित्र श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिना म्हणजे केवळ उपास-तपास नसून तो आत्मशुद्धी आणि शिवसाधनेचा काळ आहे. पण श्रावण हे नाव का पडले? रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेकाचे खरे महत्त्व काय? नक्तव्रत आणि एकभक्तव्रत कसे करावे?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि श्रावणातील गूढ संदेश जाणून घेण्यासाठी हा विशेष व्हिडिओ नक्की पहा:🎥 व्हिडिओमध्ये काय पाहायला मिळेल?🔹 श्रावण महिन्याची पार्श्वभूमी आणि नावामागचे रहस्य🔹 त्याग, आहारसंयम आणि व्रतांचे नियम (नक्तव्रत व एकभुक्तव्रत)🔹 रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक आणि विविध शिवलिंग पूजेचे फळ🔹 श्रावणी सोमवारचे महत्त्व आणि शिव मंत्रांचा जप🔹 श्रावणातील गूढ आध्यात्मिक संदेश👇 पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:https://youtube.com/watch?v=YJ6Ah1AF4ro&si=1sX4w5uXrbSC41Po👉 शुभाशुभ दिवस - सूर्य संक्रांती अशुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पंचमी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पांढरे🛁 स्नान विशेष – वाळा, शिरस, केशर, रक्तचंदन यापैकी कोणतेही पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – अमोघ शिव कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘सों सोमाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस तांदूळ, कापूर, मोती, श्वेतवस्त्र, घृताने भरलेला कुंभ दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – बिल्वपत्र किंवा बेलफळ खावू नये, स्त्रीसंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल पूर्व दिशेस असल्यामुळे पूर्व दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दूध पिऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना १९:०० पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना १९:०० नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे