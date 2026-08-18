१८ ऑगस्ट 2026 पंचांग! मंगळागौरी पूजनासह आजचे शुभ-अशुभ मुहूर्त जाणून घ्या

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२०☀️ सूर्यास्त – १८:५६🌞 चंद्रोदय – ११:१४⭐ प्रात: संध्या – ०५:०८ ते ०६:२०⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:१२⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००⭐ राहु काळ – १५:४७ ते १७:२१⭐ यमघंट काळ – ०९:२९ ते ११:०३.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– ११:०३ ते १२:३८ 💰💵अमृत मुहूर्त– १२:३८ ते १४:१२ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४४ ते १५:३४⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०८:५१ ते ०९:२९ | ११:०३ ते ११:२२ | १३:५३ ते १४:४४ | १७:२१ ते २१:१३ | २१:५८ ते २२:४४⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०६:२० ते ०८:५१ | ११:२२ ते १३:५३ | १४:४४ ते १६:२४ | २१:१३ ते २१:५८ | २२:४४ ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: ११:१९ ते १७:०३ | ओहोटी: १७:०३ ते २२:४४ | भरती: २२:४४ ते २९:२७ | ओहोटी: २९:२७ ते १९-०८-२०२६ १२:१३🌞 ग्रहमुखात आहुती – बुध (शुभ)🌞 अग्निवास – पाताळी २०:३९ पर्यंत नंतर पृथ्वीवर🕉️ शिववास – २०:३९ पर्यंत नंदीवर असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी शुभ दिवस आहे त्यानंतर भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – षष्ठी (२०:३९ नं.) सप्तमीवार – मंगळवारनक्षत्र – चित्रा (०७:३५ नं.) स्वातीयोग – शुक्ल (२९:३८ नं.) ब्रह्माकरण – कौलव (०८:१६ नं.) तैतिलचंद्र रास – तुळसूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – मंगळागौरी पूजन, भौमव्रत, श्रियाळ-वर्णषष्ठी, कल्किजयंती (सायंकालव्यापिनि), कार्तिकेयास पवित्रारोपण, रवियोग ०७.३५ नं.🛑विशेष -👉हर हर महादेव! 🙏✨पवित्र श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिना म्हणजे केवळ उपास-तपास नसून तो आत्मशुद्धी आणि शिवसाधनेचा काळ आहे. पण श्रावण हे नाव का पडले? रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेकाचे खरे महत्त्व काय? नक्तव्रत आणि एकभक्तव्रत कसे करावे?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि श्रावणातील गूढ संदेश जाणून घेण्यासाठी हा विशेष व्हिडिओ नक्की पहा:🎥 व्हिडिओमध्ये काय पाहायला मिळेल?🔹 श्रावण महिन्याची पार्श्वभूमी आणि नावामागचे रहस्य🔹 त्याग, आहारसंयम आणि व्रतांचे नियम (नक्तव्रत व एकभुक्तव्रत)🔹 रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक आणि विविध शिवलिंग पूजेचे फळ🔹 श्रावणी सोमवारचे महत्त्व आणि शिव मंत्रांचा जप🔹 श्रावणातील गूढ आध्यात्मिक संदेश👇 पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:https://youtube.com/watch?v=YJ6Ah1AF4ro&si=1sX4w5uXrbSC41Po👉 शुभाशुभ दिवस - शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - षष्ठी श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – लाल🛁 स्नान विशेष – तीळ किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – गणेश सहस्रनाम स्तोत्राचे पठण आणि ‘अं अंगारकाय नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस पोवळे, गहूं, मसुर, गूळ, सुवर्ण, तांबडे वस्त्र, तांबें दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – तैलाभ्यंग🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल उत्तर दिशेस असल्यामुळे उत्तर दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी गूळ खाऊन बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना दिवसभर चंद्रबळ अनुकूल आहे