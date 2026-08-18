संस्कृती

१८ ऑगस्ट 2026 पंचांग! मंगळागौरी पूजनासह आजचे शुभ-अशुभ मुहूर्त जाणून घ्या

Panchang : १८ ऑगस्ट २०२६ चे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे दैनिक पंचांग जाणून घ्या. मंगळागौरी पूजन, षष्ठी तिथी, चित्रा नक्षत्र, राहुकाळ, शुभ मुहूर्त, चंद्रबळ, उपासना, दान आणि दिशाशूल उपायांची माहिती वाचा.
Panchang

Panchang

Sakal

Aarti Badade
Updated on

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२०

☀️ सूर्यास्त – १८:५६

🌞 चंद्रोदय – ११:१४

⭐ प्रात: संध्या – ०५:०८ ते ०६:२०

⭐ सायं संध्या – १८:५६ ते २०:०८

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५३ ते १६:२४

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५६ ते २१:१२

⭐ निशीथ काळ – ००:१५ ते ०१:००

⭐ राहु काळ – १५:४७ ते १७:२१

⭐ यमघंट काळ – ०९:२९ ते ११:०३

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