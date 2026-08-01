August 2026 Calendar: स्वातंत्र्य दिन, गटारी अमावस्या, नागपंचमी ते रक्षाबंधन; जाणून घ्या ऑगस्ट महिन्यातल्या सण-उत्सवांची यादी

Hindu Festivals in August Month: ऑगस्ट महिन्याला सुरुवात होताच धार्मिक आणि आध्यात्मिक वातावरण अजूनच बहरतं. हिंदू पंचांगानुसार हा महिना व्रत, उपवास आणि विविध सण-उत्सवांनी समृद्ध मानला जातो. आजपासून सुरु होणाऱ्या ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात गणपती बाप्पाला समर्पित असलेल्या संकष्टी चतुर्थीने होत आहे. त्यानंतर श्रावण महिना सुरु होणार असल्यानं संपूर्ण महिनाभर भक्तिमय उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळेल..हिंदू पंचांगानुसार ऑगस्ट महिन्याची सुरुवात आषाढ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील तृतीया तिथीपासून होते, तर महिन्याचा शेवट श्रावण महिन्यातील कृष्ण पक्षातील तृतीया तिथीला होत आहे. या काळात संकष्टी चतुर्थी, श्रावणी सोमवार, मंगळागौर, नागपंचमी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी असे अनेक महत्त्वाचे सण साजरे केले जातात. त्यामुळे धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा आणि उपवासांनी संपूर्ण महिना उत्साहात पार पडणार आहे..ऑगस्ट महिन्यातील प्रमुख सण-उत्सवांची यादी१ ऑगस्ट – बाळ गंगाधर टिळक पुण्यतिथी२ ऑगस्ट – संकष्टी चतुर्थी९ ऑगस्ट – कामिका एकादशी११ ऑगस्ट – मासिक शिवरात्री१३ ऑगस्ट – श्रावण मासारंभ१२ ऑगस्ट – खगास सूर्यग्रहण१५ ऑगस्ट – स्वातंत्र्य दिन१६ ऑगस्ट – विनायक चतुर्थी.१७ ऑगस्ट – नागपंचमी, पहिला श्रावणी सोमवार१८ ऑगस्ट – मंगळागौरी पूजन२३ ऑगस्ट – पुत्रदा एकादशी२४ ऑगस्ट – दुसरा श्रावणी सोमवार२५ ऑगस्ट – मंगळागौरी पूजन२७ ऑगस्ट – नारळी पौर्णिमा२८ ऑगस्ट – रक्षाबंधन३१ ऑगस्ट – तिसरा श्रावणी सोमवार, संकष्टी चतुर्थी.यंदा किती श्रावणी सोमवार आहेत?धार्मिक मान्यतेनुसार श्रावण महिना भगवान शंकरांना अत्यंत प्रिय मानला जातो. यावर्षी १३ ऑगस्टपासून श्रावण महिन्याची सुरुवात होत असून, १७ ऑगस्ट, २४ ऑगस्ट, ३१ ऑगस्ट आणि ७ सप्टेंबर असे एकूण चार श्रावणी सोमवार येणार आहेत..श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवारी शिवभक्त मोठ्या श्रद्धेने भगवान शंकराची पूजा करतात. अनेक जण या दिवशी उपवास पाळतात, शिवलिंगावर अभिषेक करतात आणि पारंपरिक पद्धतीने 'शिवामूठ' वाहण्याची प्रथा पाळतात. त्यामुळे श्रावणी सोमवारांना विशेष धार्मिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.