संस्कृती

२७ ऑगस्ट 2026 पंचांग! जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा आणि दिनविशेष

panchang : २७ ऑगस्ट २०२६ गुरुवारचे सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग जाणून घ्या. नारळी पौर्णिमा, तिथी, नक्षत्र, राहुकाळ, लाभ-अमृत मुहूर्त, चंद्रबळ, पंचक आणि दिनविशेषाची संपूर्ण माहिती वाचा.
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गौरव देशपांडे
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*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*

☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार

☀️ सूर्योदय – ०६:२२

☀️ सूर्यास्त – १८:५०

🌞 चंद्रोदय – १८:२६

⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२

⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२

⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२०

⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०८

⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९

⭐ राहु काळ – १४:०९ ते १५:४३

⭐ यमघंट काळ – ०६:२२ ते ०७:५५

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