२७ ऑगस्ट 2026 पंचांग! जाणून घ्या शुभ-अशुभ वेळा आणि दिनविशेष

*!!श्री मयूरेश्वर प्रसन्न!!*☀️ धर्मशास्त्रसंमत प्राचीन शास्त्रशुद्ध सूर्यसिद्धांतीय देशपांडे पंचांग (पुणे) नुसार☀️ सूर्योदय – ०६:२२☀️ सूर्यास्त – १८:५०🌞 चंद्रोदय – १८:२६⭐ प्रात: संध्या – ०५:१० ते ०६:२२⭐ सायं संध्या – १८:५० ते २०:०२⭐ अपराण्हकाळ – १३:५० ते १६:२०⭐ प्रदोषकाळ – १८:५० ते २१:०८⭐ निशीथ काळ – ००:१२ ते ००:५९⭐ राहु काळ – १४:०९ ते १५:४३⭐ यमघंट काळ – ०६:२२ ते ०७:५५.♦️ लाभदायक----लाभ मुहूर्त– १२:३६ ते १४:०९ 💰💵अमृत मुहूर्त– १४:०९ ते १५:४३ 💰💵👉विजय मुहूर्त— १४:४० ते १५:३०⏳ कार्यसिद्धी वेळा – ०७:५५ ते ०८:५१ | १०:३१ ते १२:११ | १३:०० ते १४:०९ | १५:४३ ते १८:५० | २०:२२ ते २२:४०⚠️ कार्यनाशक वेळा – ०८:५१ ते १०:३१ | १२:११ ते १३:०० | १८:५० ते २०:२२ | २२:४० ते २४:००🌊 मुंबई बंदर भरती/ओहोटी – भरती: १८:३१ ते २४:२२ | ओहोटी: २४:२२ ते ३०:१७ | भरती: ३०:१७ ते २८-०८-२०२६ १२:४४ | ओहोटी: २८-०८-२०२६ १२:४४ ते २८-०८-२०२६ १९:०७🌞 ग्रहमुखात आहुती – चंद्र (शुभ)🌞 अग्निवास – पृथ्वीवर ०९:३७ पर्यंत नंतर आकाशात🕉️ शिववास – ०९:३७ पर्यंत भोजनात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहे त्यानंतर श्मशानात असल्यामुळे काम्य शिवोपासनेसाठी प्रतिकूल दिवस आहेशालिवाहन शक १९४८संवत्सर पराभवअयन – दक्षिणायनऋतु – वर्षामास – श्रावणपक्ष - शुक्ल पक्षतिथी – चतुर्दशी (०९:३७ नं.) पौर्णिमावार – गुरुवारनक्षत्र – धनिष्ठा (२६:३६ नं.) शतभिषायोग – शोभन (०८:१८ नं.) अतिगंडकरण – वणीज (०९:३७ नं.) भद्राचंद्र रास – मकर (१३:५८ नं. कुंभ)सूर्य रास – सिंहगुरु रास – कर्क.📌 दिनविशेष – भद्रा ०९.३७ ते २१.५३, नारळी पौर्णिमा, हयग्रीव उत्पत्ती (सायं), बुधबृहस्पतीपूजन, पितर व सर्व देवांस पवित्रारोपण, सर्वेषाम् अन्वाधानं, कोकिलाव्रत समाप्ति, श्रीबाबामहाराज आर्वीकर जयंती, काण्वमाध्यंदिनी-शुक्लयजु: श्रावणी, पंचक प्रारंभ १३.५८🛑विशेष -👉हर हर महादेव! 🙏✨पवित्र श्रावण महिन्याला सुरुवात झाली आहे. श्रावण महिना म्हणजे केवळ उपास-तपास नसून तो आत्मशुद्धी आणि शिवसाधनेचा काळ आहे. पण श्रावण हे नाव का पडले? रुद्राभिषेक आणि पंचामृत अभिषेकाचे खरे महत्त्व काय? नक्तव्रत आणि एकभक्तव्रत कसे करावे?या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आणि श्रावणातील गूढ संदेश जाणून घेण्यासाठी हा विशेष व्हिडिओ नक्की पहा:🎥 व्हिडिओमध्ये काय पाहायला मिळेल?🔹 श्रावण महिन्याची पार्श्वभूमी आणि नावामागचे रहस्य🔹 त्याग, आहारसंयम आणि व्रतांचे नियम (नक्तव्रत व एकभुक्तव्रत)🔹 रुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक आणि विविध शिवलिंग पूजेचे फळ🔹 श्रावणी सोमवारचे महत्त्व आणि शिव मंत्रांचा जप🔹 श्रावणातील गूढ आध्यात्मिक संदेश👇 पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा:https://youtube.com/watch?v=YJ6Ah1AF4ro&si=1sX4w5uXrbSC41Po👉 शुभाशुभ दिवस - सकाळी ०९:३७ प. शुभ दिवस👉 श्राद्ध तिथी - पौर्णिमा श्राद्ध👗 आजचे वस्त्र – पिवळे🛁 स्नान विशेष – हळद, बेलफळ चूर्ण किंवा आवळकाठी चूर्ण पाण्यात टाकून स्नान करावे.👉 उपासना – दत्त कवच स्तोत्राचे पठण करावे आणि ‘बृं बृहस्पतये नमः’ या मंत्राचा जप करावा.👉 दान – सत्पात्री व्यक्तीस हळद, साखर, पिवळे धान्य, पिवळे वस्त्र, लवण, सुवर्ण दान करावे🚫 तिथीनुसार वर्ज्य – उडीद, स्त्रीसंग, तैलाभ्यंग, क्षौर🧭 दिशाशूल उपाय – दिशाशूल दक्षिण दिशेस असल्यामुळे दक्षिण दिशेस यात्रा करण्यापूर्वी दहि भक्षण करून बाहेर पडावे.👉 चंद्रबळ – मेष , वृषभ , कर्क , सिंह , कन्या , वृश्चिक , धनु , मकर , मीन — या राशींना १३:५८ पर्यंत चंद्रबळ अनुकूल आहे.👉 चंद्रबळ (पुढे) – मेष , वृषभ , मिथुन , सिंह , कन्या , तुळ , धनु , मकर , कुंभ — या राशींना १३:५८ नंतर चंद्रबळ अनुकूल आहे