Diwali Celebration: फटाक्यांवर बंदी घालणारा औरंगजेब... पण त्याच्या छावणीतच हिंदूंनी केली दिवाळीची आतषबाजी!

दिवाळी हा सण म्हणजे प्रकाशाचा, आनंदाचा आणि उत्साहाचा उत्सव. घराघरांत पणत्या लखलखतात, फटाक्यांचा आवाज गगनाला भिडतो आणि आकाश रंगीबेरंगी प्रकाशांनी झगमगतं. ही आपल्या संस्कृतीची खरी ओळख. पण एक काळ असा होता, जेव्हा हा आनंद दडपण्याचा प्रयत्न झाला. मुघल बादशाह औरंगजेबाने, जो आपल्या धर्मांध धोरणांसाठी कुप्रसिद्ध होता, फटाक्यांवरच बंदी घातली होती!.औरंगजेबाचा फर्मान आणि ऐतिहासिक सत्यबिकानेरच्या राजकीय अभिलेखागारात आजही औरंगजेबाच्या एका फर्मानाची मूळ प्रत जतन झाली आहे. दिनांक ८ एप्रिल १६६७ रोजी जारी झालेल्या या आदेशात लिहिलं आहे, “मुघल साम्राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना सूचित केलं जात आहे की, यापुढे फटाके फोडण्यास पूर्णपणे बंदी असेल. सर्व शहरांमध्ये याची घोषणा करावी. कोणत्याही उत्सवात बारुदाचा वापर करून आतषबाजी करण्यास मनाई आहे.”हा आदेश थेट दिवाळीचा उल्लेख करत नसला, तरी त्यामागचा हेतू स्पष्ट होता. हिंदूंच्या सणांवर, विशेषतः दिवाळीच्या आतषबाजीवर अंकुश ठेवण्याचा हा प्रयत्न होता. कारण फटाके हे त्या काळातही हिंदूंच्या उत्सवाचा अविभाज्य भाग होते. प्राचीन भारतात, विशेषतः गुप्तकालीन ग्रंथांमध्ये, आतषबाजीचा उल्लेख ‘अग्निक्रीडा’ म्हणून आढळतो.१६६० च्या दशकात औरंगजेबाने आपल्या धर्मांध धोरणांना गती दिली होती. मंदिरं उद्ध्वस्त केली जात होती, जिझिया कर लादला गेला होता आणि सणांवरही निर्बंध येत होते. अशा वातावरणात फटाक्यांवर बंदी हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावर हल्ला होता..औरंगजेबाच्या छावणीतच फटाक्यांचा आवाज!पण इतिहासाला नेहमीच एक वेगळी गोष्ट सांगायची असते. औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर नाही, तर त्याच्या हयातीतच, त्याच्या सैन्यातील हिंदू सैनिकांनी त्याच्या फर्मानाला धुडकावून लावलं. ही घटना घडली शके १६०४, आश्विन वद्य अमावास्या, म्हणजेच २० ऑक्टोबर १६८२ रोजी. त्या वेळी औरंगजेब दक्षिण भारतात, दख्खनमध्ये आपल्या विशाल सैन्यासह छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्थापलेल्या हिंदवी स्वराज्याला संपवण्याच्या मोहिमेवर होता..Shivaji Maharaj: तर शेतकऱ्याला जीवंत जाळल्यासारखं होईल… प्रत्येक राजकारण्यांनी वाचावं असं होतं शिवरायांचं कृषी धोरण, नक्की वाचा....संध्याकाळच्या वेळी औरंगजेबाच्या छावणीतून तोफांच्यासारखे आवाज घुमू लागले. बादशहा गोंधळला. त्याने तात्काळ आपल्या विश्वासू सेवकाला पाठवून विचारणा केली, “हा आवाज शाही तोफखान्याचा आहे का?” काही वेळातच उत्तर आलं: “नाही, बादशहा! हा आवाज तोफांचा नाही. शाह आलम आणि दिलेरखान यांच्या छावणीतील हिंदू सैनिक दिवाळी साजरी करत आहेत. ते फटाके फोडत आहेत!”ही बातमी औरंगजेबासाठी धक्कादायक होती. स्वतःच्या सैन्यातील हिंदू सैनिक, ज्यांच्यावर त्याच्या फर्मानाचं बंधन होतं, त्यांनीच त्याच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली. या सैनिकांनी फटाक्यांच्या माळा पेटवल्या, आकाशात रंग उधळले आणि आपल्या श्रद्धेला, परंपरेला जागवलं. ही केवळ आतषबाजी नव्हती, तर सांस्कृतिक बंडखोरी होती..औरंगजेबाचा फर्मान आणि अहंकारया घटनेची नोंद औरंगजेबाच्या दरबारातील ‘अखबार’मध्ये आढळते, विशेषतः ‘ऐतिहासिक फार्सी साहित्य’, खंड ६, पृष्ठ २०२ मध्ये. विशेष म्हणजे, या घटनेनंतर औरंगजेबाने कोणतीही कठोर कारवाई केल्याची नोंद नाही. कदाचित त्याला समजलं असेल की, संस्कृतीच्या आनंदावर बंदी घालणं इतकं सोपं नाही. त्या रात्री फटाक्यांच्या आवाजात औरंगजेबाचा फर्मान आणि त्याचा अहंकार हरवला.या घटनेतून एक गोष्ट स्पष्ट होते, सांस्कृतिक श्रद्धा आणि आनंदावर कोणताही फर्मान टिकत नाही. औरंगजेबाचे आदेश आज फक्त इतिहासाच्या पानांपुरते उरले, पण दिवाळीचा प्रकाश, फटाक्यांचा आवाज आणि हिंदूंची श्रद्धा आजही तितक्याच ताकदीने उभी आहे. त्या नाव न ठेवता आलेल्या हिंदू सैनिकांनी फक्त फटाके फोडले नाहीत, तर एक संदेश दिला, “प्रकाश आणि आनंदावर कुणाचीही सत्ता चालत नाही!”.Shivaji Maharaj Video: छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातील रिझर्व बँक पाहिली का? व्हिडिओ व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.