Dasara 2025 Vastu Tips: दसऱ्याला 'या' वस्तू उधार घेतल्याने होतो वास्तू दोष, जाणून घ्या

दसरा किंवा विजयादशमी हा सण वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक मानला जातो. आज सर्वत्र हा सण साजरा केला जात आहे. या दिवशी भगवान रामाने लंकेचा राजा रावणाचा वध करून धर्माची स्थापना केली. म्हणूनच दसरा हा एक अतिशय शुभ आणि पवित्र दिवस मानला जातो. या दिवशी नवीन काम सुरू करताना, वाहन खरेदी करताना, जमीन किंवा मालमत्ता मिळवताना किंवा शैक्षणिक उपक्रम राबवताना अत्यंत शुभ मानलं जातं. परंतु या दिवशी कर्ज घेण्यापासून काही गोष्टी टाळल्या पाहिजेत. दसऱ्याच्या दिवशी पुढील ३ गोष्टी उधार घेऊ नका. .पैसे वास्तुशास्त्रानुसार दसऱ्याला पैसे उधार घेणे अत्यंत अशुभ मानलं जातं. या दिवशी घेतलेले कर्ज दीर्घकाळ परतफेड करता येत नाही आणि नंतरच्या आयुष्यात कर्ज वाढण्याची शक्यता असते. शिवाय, यामुळे आर्थिक अडचणी आणि मानसिक ताण येऊ शकतो. यामुळे तुमच्या आयुष्यात इतर समस्या येऊ शकतात आणि तुमच्या कामात अडथळे देखील येऊ शकतात. .धान्य अनेक लोक दुकानातून किंवा इतरांकडून उधारीवर वस्तू खरेदी करतात. परंतु दसऱ्याच्या दिवशी ही चूक टाळा. तुम्ही खरेदी करता त्या प्रत्येक गोष्टीचे पैसे देण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुमच्या घरात अन्नपूर्णा देवीचा आशीर्वाद कायम राहतो. शिवाय, कधीही अन्नधान्याची कमतरता भासणार नाही. या दिवशी उधार घेणे टाळल्याने तुमच्या घरात सकारात्मक ऊर्जा कमी होते आणि सर्व कामे अधिक सहजपणे पूर्ण होतात. .कपडे दसऱ्याला नवीन कपडे घालणे आणि खरेदी करणे ही पारंपारिक पद्धत आहे. या दिवशी इतरांकडून कपडे उधार घेणं अशुभ मानलं जातं. यामुळे तुमच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि आत्मविश्वासावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, तुमच्या जीवनातील शुभता कमी होऊ शकते आणि तुमचा आत्मविश्वास देखील कमी होऊ शकतो.