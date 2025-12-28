Vastu Shastra:

Vastu Shastra: आठवड्याच्या 'या' दिवसांत पैशाचे व्यवहार करू नका, वास्तुशास्त्रात सांगितले महत्त्वाचे नियम

vastu shastra rules for money transactions: वास्तुनुसार, काही दिवस समृद्धी आणतात, तर काही दिवसांमधील व्यवहार माता लक्ष्मीला नाराज करू शकतात. तर, आर्थिक प्रयत्नांसाठी कोणते दिवस शुभ मानले जातात हे जाणून घेऊया.
vastu shastra money rules: हिंदू परंपरेत पैशाचा संबंध माता लक्ष्मीच्या आशीर्वादाशी, शुभ संकेतांशी आणि सकारात्मक उर्जेशी आहे. वास्तुशास्त्रात कोणत्या दिवशी पैशांची देवाणघेवाण करावी आणि कोणत्या दिवशी ते टाळणे चांगले यावर विशेष भर दिला आहे. असं मानलं जातं की प्रत्येक दिवसाची स्वतःची ऊर्जा असते, जी आपल्या आर्थिक निर्णयांवर आणि पैशाच्या प्रवाहावर परिणाम करते. वास्तुनुसार, काही दिवस असे असतात जेव्हा पैशाच्या व्यवहारांमुळे समृद्धी वाढते, तर काही दिवशी केलेल्या व्यवहारांमुळे माता लक्ष्मीची नाराजी होऊ शकते. तर, पैशाशी संबंधित कामांसाठी कोणते दिवस शुभ मानले जातात हे वास्तूशास्त्रानुसार जाणून घेऊया.

