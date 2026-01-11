संस्कृती

Makar Sankranti 2026: तुळशी संबंधित 'या' 3 चुका टाळा, अन्यथा माता लक्ष्मी होईल नाराज

Makar Sankranti Tulsi puja mistakes to avoid Lakshmi angry: यंदा 14 जानेवारी रोजी मकर संक्रांती आणि षटतिला एकादशीचा दुर्मिळ योगायोग घडत आहे. हा योगायोग जवळजवळ 23 वर्षांनी घडला आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार या दिवशी तुळशीशी संबंधित कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजे हे जाणून घेऊया.
Sakal

Puja Bonkile
Updated on

Makar Sankranti 2026: या वर्षी मकर संक्रांती 14 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल, योगायोगाने ती षटतिला एकादशीलाही येत आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी षटतिला एकादशीचा हा योगायोग जवळजवळ 23 वर्षांनी घडला आहे. यापूर्वी 2003 मध्ये हा दुर्मिळ योगायोग घडला होता. एकादशी ही भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी समर्पित आहे आणि तुळशी भगवान विष्णूंना खूप प्रिय आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार एकादशीला तुळशीशी संबंधित काही चुका टाळल्या पाहिजेत. यामुळे माता लक्ष्मी नाराज होऊ शकते.

