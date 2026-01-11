Makar Sankranti 2026: तुळशी संबंधित 'या' 3 चुका टाळा, अन्यथा माता लक्ष्मी होईल नाराज

Makar Sankranti 2026: या वर्षी मकर संक्रांती 14 जानेवारी रोजी साजरी केली जाईल, योगायोगाने ती षटतिला एकादशीलाही येत आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी षटतिला एकादशीचा हा योगायोग जवळजवळ 23 वर्षांनी घडला आहे. यापूर्वी 2003 मध्ये हा दुर्मिळ योगायोग घडला होता. एकादशी ही भगवान विष्णूच्या पूजेसाठी समर्पित आहे आणि तुळशी भगवान विष्णूंना खूप प्रिय आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार एकादशीला तुळशीशी संबंधित काही चुका टाळल्या पाहिजेत. यामुळे माता लक्ष्मी नाराज होऊ शकते. .पाणी अर्पण करू नकाएकादशीला तुळशीच्या रोपावर पाणी घालणे निषिद्ध मानलं जातं. असं मानलं जातं की तुळशीमाता स्वतः या दिवशी भगवान विष्णूसाठी निर्जल व्रत करतात. म्हणून पाणी अर्पण केल्याने उपवास मोडू शकतो. विशेषतः उत्पन्न एकादशीला, तुळशीला पाणी अर्पण केल्याने पूजेचे पुण्यफळ कमी होते. शिवाय, रविवारी आणि ग्रहणांच्या वेळीही पाणी टाळावे..Makar Sankranti 2026: एकाच दिवशी 4 दुर्मिळ योगायोग! सूर्यदेव कोणत्या वाहनावर होणार स्वार?.तुळशीची पाने तोडू नकामकर संक्रांतीशी जुळणाऱ्या षटतिला एकादशीला तुळशीची पाने तोडू नका. खरं तर, एकादशीला तुळशीमातेची धार्मिक पूजा विशेष महत्त्वाची मानली जाते. बरेच लोक त्या दिवशी भगवान विष्णूची पूजा करण्यासाठी तुळशीची पाने तोडतात, परंतु हे बरोबर नाही. जर तुम्हाला देवाला तुळशीची पाने अर्पण करायची असतील किंवा त्यांचा नैवेद्य दाखवायचा असेल तर एक दिवस आधीच पाने तोडून टाका. शिवाय, पाने तोडण्यापूर्वी श्रद्धेने तुळशीमातेला नमस्कार करणे आवश्यक आहे. .Makar Sankranti Vaan Ideas 2026 : मकर संक्रातीच्या वाणात काय द्यायचं ठरत नाहीये? मकर संक्रांतीसाठी पाहा उपयोगी वस्तूंची लिस्ट.अस्वच्छ किंवा अशुद्ध हातांनी तुळशीला स्पर्श करू नकाएकादशीला अशुद्ध हातांनी तुळशीच्या रोपाला स्पर्श करणे निषिद्ध आहे. शास्त्रांमध्ये तुळशीला माता लक्ष्मीचे रूप मानलं जातं. म्हणून, अशुद्ध हातांनी तुळशीला स्पर्श केल्याने माता लक्ष्मीला नाराजी होऊ शकते. या दिवशी मांस, मद्य किंवा इतर तामसिक पदार्थांचे सेवन देखील निषिद्ध आहे. या दिवशी घरात स्वच्छता आणि पवित्रता राखा. संध्याकाळी तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.